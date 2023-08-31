Кабачковий торт з майонезом: цю смакоту проситимуть замість десерту

Готуватимете до самої зими

Кабачок — король сезону. Скільки страв можна з нього перепробувати — від неповторних кабачків по-французьки до приголомшливої овочевої ікри.

Якщо не знаєте, що ще приготувати з овочем, рекомендуємо рецепт кабачкового торта від Shuba. Такий торт смачний і незвичайний, а його рецепт можна змінювати відповідно до ваших смаків. Наприклад, ви можете замінити соус на сметану або грецький йогурт, або приготувати домашній майонез.

Як приготувати кабачковий торт з майонезом

Інгредієнти на 8 порцій:

кабачки — 600 г;

яйце куряче, велике — 3 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

майонез 72% — 100 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сіль, кріп, гілочка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Старі кабачки очистьте від шкірки, молоді чистити не потрібно. Овочі натріть на дрібній тертці, додайте яйця, сіль, борошно. Перемішайте віночком до однорідності. На сковороду з олією викладіть 1–2 ст. л. тіста і розрівняйте — у вас повинен вийти тонкий млинець. Смажте по 3-5 хвилин з кожного боку. Для приготування начинки змішайте майонез, подрібнений часник та кріп. Змастіть кожен млинець соусом, складіть один на одного і трохи притисніть. Поставте торт на кілька годин на холодильник і подавайте.

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