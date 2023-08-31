Кабачковий торт з майонезом: цю смакоту проситимуть замість десерту
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Готуватимете до самої зими
Кабачок — король сезону. Скільки страв можна з нього перепробувати — від неповторних кабачків по-французьки до приголомшливої овочевої ікри.
Якщо не знаєте, що ще приготувати з овочем, рекомендуємо рецепт кабачкового торта від Shuba. Такий торт смачний і незвичайний, а його рецепт можна змінювати відповідно до ваших смаків. Наприклад, ви можете замінити соус на сметану або грецький йогурт, або приготувати домашній майонез.
Як приготувати кабачковий торт з майонезом
Інгредієнти на 8 порцій:
- кабачки — 600 г;
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- майонез 72% — 100 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сіль, кріп, гілочка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Старі кабачки очистьте від шкірки, молоді чистити не потрібно. Овочі натріть на дрібній тертці, додайте яйця, сіль, борошно. Перемішайте віночком до однорідності.
- На сковороду з олією викладіть 1–2 ст. л. тіста і розрівняйте — у вас повинен вийти тонкий млинець. Смажте по 3-5 хвилин з кожного боку.
- Для приготування начинки змішайте майонез, подрібнений часник та кріп.
- Змастіть кожен млинець соусом, складіть один на одного і трохи притисніть. Поставте торт на кілька годин на холодильник і подавайте.
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