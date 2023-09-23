Желе з кабачків: за кожен шматочок вдома буде бійка
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Це економно, смачно та дуже просто
Який ласун не любить желейних солодощів? У цих ласощів яскравий зовнішній вигляд і неповторний смак, а приготовлені вдома можуть похвалитися ще й користю.
Желе за рецептом Shuba – дивовижне. Близькі ніколи не здогадаються, що у його складі. А приготувати таку смакоту легко з аличі та кабачків! Мінімум клопоту — і ніжні ласощі готові!
Як приготувати желе з компоту
Інгредієнти на 4 порції:
- алича — 1 кг;
- кабачки — 1 кг;
- цукор — 250 г;
- вода — 2 л;
- желатин — 40 г;
- лимонна кислота — 5 г.
Спосіб приготування:
- Аличу та кабачки помийте. Аличу очистьте від хвостиків, кабачки наріжте невеликими кубиками.
- Желатин замочіть на 15 хвилин в 100 мл прохолодної води.
- У каструлю влийте 2 л води, закип’ятіть. Додайте аличу, кабачки, цукор та лимонну кислоту. Доведіть до кипіння і варіть 7-8 хвилин.
- Желатин розпустіть на водяній бані та введіть у компот, інтенсивно помішуючи. Аличу і кабачки викладіть у форму з бортиками, залийте їх желатиновою масою. Залишіть остигати.
- Форму помістіть у холодильник на кілька годин, після чого наріжте порційними шматками та подавайте охолодженим.
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