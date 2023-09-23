Желе з кабачків: за кожен шматочок вдома буде бійка

Це економно, смачно та дуже просто

Який ласун не любить желейних солодощів? У цих ласощів яскравий зовнішній вигляд і неповторний смак, а приготовлені вдома можуть похвалитися ще й користю.

Желе за рецептом Shuba – дивовижне. Близькі ніколи не здогадаються, що у його складі. А приготувати таку смакоту легко з аличі та кабачків! Мінімум клопоту — і ніжні ласощі готові!

Як приготувати желе з компоту

Інгредієнти на 4 порції:

алича — 1 кг;

кабачки — 1 кг;

цукор — 250 г;

вода — 2 л;

желатин — 40 г;

лимонна кислота — 5 г.

Спосіб приготування:

Аличу та кабачки помийте. Аличу очистьте від хвостиків, кабачки наріжте невеликими кубиками. Желатин замочіть на 15 хвилин в 100 мл прохолодної води. У каструлю влийте 2 л води, закип’ятіть. Додайте аличу, кабачки, цукор та лимонну кислоту. Доведіть до кипіння і варіть 7-8 хвилин. Желатин розпустіть на водяній бані та введіть у компот, інтенсивно помішуючи. Аличу і кабачки викладіть у форму з бортиками, залийте їх желатиновою масою. Залишіть остигати. Форму помістіть у холодильник на кілька годин, після чого наріжте порційними шматками та подавайте охолодженим.

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