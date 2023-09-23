Желе из кабачков: за каждый кусочек в доме будет драка

Это экономно, вкусно и очень просто

Какой сладкоежка не любит желейных сладостей? У этого лакомства яркий внешний вид и неповторимый вкус, а приготовленные дома могут похвастаться еще и полезностью.

Желе по рецепту Shuba — удивительное. Близкие никогда не догадаются, что в его составе. А приготовить такую вкуснятину легко из алычи и кабачков! Минимум хлопот — и нежное лакомство готово!

Как приготовить желе из компота

Ингредиенты на 4 порции:

алыча — 1 кг;

кабачки — 1 кг;

сахар — 250 г;

вода — 2 л;

желатин — 40 г;

лимонная кислота — 5 г.

Способ приготовления:

Алычу и кабачки помойте. Алычу очистите от хвостиков, кабачки нарежьте небольшими кубиками. Желатин замочите на 15 минут в 100 мл прохладной воды. В кастрюлю влейте 2 л воды, вскипятите. Добавьте алычу, кабачки, сахар и лимонную кислоту. Доведите все до кипения и варите 7-8 минут. Желатин распустите на водяной бане и введите в компот, интенсивно помешивая. Алычу и кабачки выложите в форму с бортиками, залейте их желатиновой массой. Оставьте остывать. Форму поместите в холодильник на несколько часов, после чего нарежьте порционными кусками и подавайте охлажденным.

Рекомендуем приготовить кефирный десерт с фруктами по рецепту "Телеграфа". Без суеты на кухне у вас получится легкая и нежная вкуснятина.