Тарілки за хвилини спорожніють: гості здивуються, що у салаті є баклажани

Ця страва стане чудовим варіантом для вечері або смачним доповненням до основної страви

З баклажанів можна приготувати не лише повноцінну страву – човники. Цей овоч настільки універсальний, що з нього виходять чудові закуски.

Баклажани із соковитими помідорами, ароматним часничком та майонезом – класичне поєднання для салату. А рецептом поділилися у Telegram-каналі "Територія смаку".

Як приготувати салат з баклажанами і куркою

Інгредієнти:

Куряче філе — 1 шт.

Баклажан — 2 шт.

Помідори – 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Майонез — за смаком

Сіль за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Петрушка — 20 г

Спосіб приготування:

Куряче філе відваріть до готовності. Дайте охолонути до кімнатної температури. Поріжте кубиками. Баклажани наріжте великими кубиками, посипте сіллю і залиште на 20 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Промийте під проточною водою, промокніть паперовими рушниками. Викладіть баклажани на застелений пергаментним папером лист, збризніть оливковою олією і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Запікайте, поки вони не стануть м’якими та золотистими. Слідкуйте, щоб баклажани не пригоріли та не почали розлазитися. Готовим баклажанам дайте охолонути до кімнатної температури. Помідори наріжте такими ж кубиками, як баклажани. Цибулю наріжте пір’ям або півкільцями. Петрушку подрібніть, часник пропустіть через прес. У глибокій салатниці змішайте куряче філе, помідори, баклажани, цибулю, петрушку, часник, заправте майонезом, сіллю та перцем до смаку. Дайте салату постояти 30 хвилин у холодильнику та подавайте.

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