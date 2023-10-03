Тарелки за минуты опустеют: гости удивятся, что в салате есть баклажаны

Это блюдо станет отличным вариантом для ужина или вкусным дополнением к основному блюду

Из баклажанов можно приготовить не только полноценное блюдо – челноки. Этот овощ настолько универсален, что из него получаются отличнейшие закуски.

Баклажаны с сочными помидорами, ароматным чесночком и майонезом – классическое сочетание для салата. А рецептом поделились в Telegram-канале "Територія смаку".

Как приготовить салат с баклажанами и курицей

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 шт.

Баклажан — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Петрушка — 20 г

Способ приготовления:

Куриное филе отварите до готовности. Дайте остыть до комнатной температуры. Порежьте кубиками. Баклажаны нарежьте крупными кубиками, посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы стекла горечь. Промойте под проточной водой, промокните бумажными полотенцами. Выложите баклажаны на застеленный пергаментной бумагой противень, сбрызните оливковым маслом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Запекайте, пока они не станут мягкими и золотистыми. Следите, чтобы не пригорели и не начали разлезаться. Готовым баклажанам дайте остыть до комнатной температуры. Помидоры нарежьте такими же кубиками, как и баклажаны. Лук нарежьте перьями или полукольцами. Петрушку измельчите, чеснок пропустите через пресс. В глубокой салатнице смешайте куриное филе, помидоры, баклажаны, лук, петрушку, чеснок, заправьте майонезом, солью и перцем по вкусу. Дайте салату постоять 30 минут в холодильнике и подавайте.

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