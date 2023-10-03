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Тарелки за минуты опустеют: гости удивятся, что в салате есть баклажаны

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Такой салат получается очень аппетитным и питательным
Такой салат получается очень аппетитным и питательным. Фото shuba.life

Это блюдо станет отличным вариантом для ужина или вкусным дополнением к основному блюду

Из баклажанов можно приготовить не только полноценное блюдо – челноки. Этот овощ настолько универсален, что из него получаются отличнейшие закуски.

Баклажаны с сочными помидорами, ароматным чесночком и майонезом – классическое сочетание для салата. А рецептом поделились в Telegram-канале "Територія смаку".

Как приготовить салат с баклажанами и курицей

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 1 шт.
  • Баклажан — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Петрушка — 20 г

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварите до готовности. Дайте остыть до комнатной температуры. Порежьте кубиками.
  2. Баклажаны нарежьте крупными кубиками, посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы стекла горечь. Промойте под проточной водой, промокните бумажными полотенцами.
  3. Выложите баклажаны на застеленный пергаментной бумагой противень, сбрызните оливковым маслом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Запекайте, пока они не станут мягкими и золотистыми. Следите, чтобы не пригорели и не начали разлезаться. Готовым баклажанам дайте остыть до комнатной температуры.
  4. Помидоры нарежьте такими же кубиками, как и баклажаны. Лук нарежьте перьями или полукольцами. Петрушку измельчите, чеснок пропустите через пресс.
  5. В глубокой салатнице смешайте куриное филе, помидоры, баклажаны, лук, петрушку, чеснок, заправьте майонезом, солью и перцем по вкусу. Дайте салату постоять 30 минут в холодильнике и подавайте.

Если вы любите баклажаны, рекомендуем также приготовить теплый салат с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Грузины любят лакомиться ими именно так.

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#Салат #Готовим дома #баклажаны