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Салат-виручалочка: найкраща консервація із буряка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий салати можна просто їсти, або додавати у страви
Такий салати можна просто їсти, або додавати у страви. Фото food.obozrevatel.com

Якщо ви не знали, що зробити з буряком

Ми розповідали, як закрити смачну грибну ікру. Зараз, в осінній сезон, також дуже зручно заготовляти буряки.

Розповідаємо разом із порталом "Порадниця" як закрити на зиму цікавий салат з буряків. Готується дуже просто, а результат універсальний: заготовку можна як в борщ додавати, так і просто їсти як салат. Рецепт розрахований на 5 банок по 0,5 л.

Інгредієнти:

  • 2,5 кг буряку
  • 6 столових ложок цукру
  • 2 чайні ложки солі
  • 1,5 чайні ложки лимонної кислоти
  • 150 мл олії

Спосіб приготування:

  1. Буряк викладаємо в каструлю, перед цим не чистимо, лише миємо під проточною водою з губкою.
  2. Заливаємо водою та відварюємо до готовності. Ніж повинен легко входити в овоч.
  3. Воду зливаємо, буряк охолоджуємо. Коли коренеплоди охолонуть, чистимо їх та натиражмо на крупній тертці.
  4. Отриману бурякову масу викладаємо у глибоку сковорідку. Додаємо до неї сіль, цукор, лимонну кислоту. Вливаємо олію та перемішуємо.
  5. Ставимо овочі на повільний вогонь, з моменту закипання закипання маси готуємо п’ятнадцять хвилин, перемішуючи. Мішати потрібно, щоб маса прогрілась рівномірно.
  6. Гарячу овочеву масу викладаємо в стерилізовані банки. Одразу закриваємо стерильними кришками під ключ.

Заготівля чудово зберігається в темному прохолодному місці. Також ми ділились рецептом смачної баклажанної аджики.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Консервація #На зиму