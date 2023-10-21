Салат-виручалочка: найкраща консервація із буряка
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Якщо ви не знали, що зробити з буряком
Ми розповідали, як закрити смачну грибну ікру. Зараз, в осінній сезон, також дуже зручно заготовляти буряки.
Розповідаємо разом із порталом "Порадниця" як закрити на зиму цікавий салат з буряків. Готується дуже просто, а результат універсальний: заготовку можна як в борщ додавати, так і просто їсти як салат. Рецепт розрахований на 5 банок по 0,5 л.
Інгредієнти:
- 2,5 кг буряку
- 6 столових ложок цукру
- 2 чайні ложки солі
- 1,5 чайні ложки лимонної кислоти
- 150 мл олії
Спосіб приготування:
- Буряк викладаємо в каструлю, перед цим не чистимо, лише миємо під проточною водою з губкою.
- Заливаємо водою та відварюємо до готовності. Ніж повинен легко входити в овоч.
- Воду зливаємо, буряк охолоджуємо. Коли коренеплоди охолонуть, чистимо їх та натиражмо на крупній тертці.
- Отриману бурякову масу викладаємо у глибоку сковорідку. Додаємо до неї сіль, цукор, лимонну кислоту. Вливаємо олію та перемішуємо.
- Ставимо овочі на повільний вогонь, з моменту закипання закипання маси готуємо п’ятнадцять хвилин, перемішуючи. Мішати потрібно, щоб маса прогрілась рівномірно.
- Гарячу овочеву масу викладаємо в стерилізовані банки. Одразу закриваємо стерильними кришками під ключ.
Заготівля чудово зберігається в темному прохолодному місці. Також ми ділились рецептом смачної баклажанної аджики.