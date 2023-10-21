Салат-виручалочка: найкраща консервація із буряка

Якщо ви не знали, що зробити з буряком

Ми розповідали, як закрити смачну грибну ікру. Зараз, в осінній сезон, також дуже зручно заготовляти буряки.

Розповідаємо разом із порталом "Порадниця" як закрити на зиму цікавий салат з буряків. Готується дуже просто, а результат універсальний: заготовку можна як в борщ додавати, так і просто їсти як салат. Рецепт розрахований на 5 банок по 0,5 л.

Інгредієнти:

2,5 кг буряку

6 столових ложок цукру

2 чайні ложки солі

1,5 чайні ложки лимонної кислоти

150 мл олії

Спосіб приготування:

Буряк викладаємо в каструлю, перед цим не чистимо, лише миємо під проточною водою з губкою. Заливаємо водою та відварюємо до готовності. Ніж повинен легко входити в овоч. Воду зливаємо, буряк охолоджуємо. Коли коренеплоди охолонуть, чистимо їх та натиражмо на крупній тертці. Отриману бурякову масу викладаємо у глибоку сковорідку. Додаємо до неї сіль, цукор, лимонну кислоту. Вливаємо олію та перемішуємо. Ставимо овочі на повільний вогонь, з моменту закипання закипання маси готуємо п’ятнадцять хвилин, перемішуючи. Мішати потрібно, щоб маса прогрілась рівномірно. Гарячу овочеву масу викладаємо в стерилізовані банки. Одразу закриваємо стерильними кришками під ключ.

Заготівля чудово зберігається в темному прохолодному місці. Також ми ділились рецептом смачної баклажанної аджики.