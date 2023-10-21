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Салат-выручалочка: лучшая консервация из свеклы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такой салат можно просто есть, или добавлять в блюда
Такой салат можно просто есть, или добавлять в блюда. Фото food.obozrevatel.com

Если вы не знали, что сделать со свеклой

Мы рассказывали, как закрыть вкусную грибную икру. Сейчас, в осенний сезон, тоже очень удобно заготавливать свеклу.

Рассказываем вместе с порталом "Советница" как закрыть на зиму интересный салат из свеклы. Готовится очень просто, а результат универсален: заготовку можно как в борщ прибавлять, так и просто есть как салат. Рецепт рассчитан на 5 банок по 0,5л.

Ингредиенты:

  • 2,5 кг свеклы
  • 6 столовых ложек сахара
  • 2 чайные ложки соли
  • 1,5 чайные ложки лимонной кислоты
  • 150 мл масла

Способ приготовления:

  1. Свеклу выкладываем в кастрюлю, перед этим не чистим, только моем под проточной водой с губкой.
  2. Заливаем водой и отвариваем до готовности. Нож должен легко входить в овощ.
  3. Воду сливаем, свеклу охлаждаем. Когда остынут корнеплоды, чистим их и натиражем на крупной терке.
  4. Получившуюся свекольную массу выкладываем в глубокую сковородку. Добавляем в нее соль, сахар, лимонную кислоту. Вливаем растительное масло и перемешиваем.
  5. Ставим овощи на медленный огонь, с момента закипания закипания массы готовим пятнадцать минут, перемешивая. Мешать нужно, чтобы масса прогрелась равномерно.
  6. Горячую овощную массу выкладываем в стерилизованные банки. Сразу закрываем стерильными крышками под ключ.

Заготовка отлично хранится в темном прохладном месте. Также мы делились рецептом вкусной баклажанной аджики.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Консервация #На зиму