Салат-выручалочка: лучшая консервация из свеклы
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Если вы не знали, что сделать со свеклой
Мы рассказывали, как закрыть вкусную грибную икру. Сейчас, в осенний сезон, тоже очень удобно заготавливать свеклу.
Рассказываем вместе с порталом "Советница" как закрыть на зиму интересный салат из свеклы. Готовится очень просто, а результат универсален: заготовку можно как в борщ прибавлять, так и просто есть как салат. Рецепт рассчитан на 5 банок по 0,5л.
Ингредиенты:
- 2,5 кг свеклы
- 6 столовых ложек сахара
- 2 чайные ложки соли
- 1,5 чайные ложки лимонной кислоты
- 150 мл масла
Способ приготовления:
- Свеклу выкладываем в кастрюлю, перед этим не чистим, только моем под проточной водой с губкой.
- Заливаем водой и отвариваем до готовности. Нож должен легко входить в овощ.
- Воду сливаем, свеклу охлаждаем. Когда остынут корнеплоды, чистим их и натиражем на крупной терке.
- Получившуюся свекольную массу выкладываем в глубокую сковородку. Добавляем в нее соль, сахар, лимонную кислоту. Вливаем растительное масло и перемешиваем.
- Ставим овощи на медленный огонь, с момента закипания закипания массы готовим пятнадцать минут, перемешивая. Мешать нужно, чтобы масса прогрелась равномерно.
- Горячую овощную массу выкладываем в стерилизованные банки. Сразу закрываем стерильными крышками под ключ.
Заготовка отлично хранится в темном прохладном месте. Также мы делились рецептом вкусной баклажанной аджики.