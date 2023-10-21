Салат-выручалочка: лучшая консервация из свеклы

Если вы не знали, что сделать со свеклой

Мы рассказывали, как закрыть вкусную грибную икру. Сейчас, в осенний сезон, тоже очень удобно заготавливать свеклу.

Рассказываем вместе с порталом "Советница" как закрыть на зиму интересный салат из свеклы. Готовится очень просто, а результат универсален: заготовку можно как в борщ прибавлять, так и просто есть как салат. Рецепт рассчитан на 5 банок по 0,5л.

Ингредиенты:

2,5 кг свеклы

6 столовых ложек сахара

2 чайные ложки соли

1,5 чайные ложки лимонной кислоты

150 мл масла

Способ приготовления:

Свеклу выкладываем в кастрюлю, перед этим не чистим, только моем под проточной водой с губкой. Заливаем водой и отвариваем до готовности. Нож должен легко входить в овощ. Воду сливаем, свеклу охлаждаем. Когда остынут корнеплоды, чистим их и натиражем на крупной терке. Получившуюся свекольную массу выкладываем в глубокую сковородку. Добавляем в нее соль, сахар, лимонную кислоту. Вливаем растительное масло и перемешиваем. Ставим овощи на медленный огонь, с момента закипания закипания массы готовим пятнадцать минут, перемешивая. Мешать нужно, чтобы масса прогрелась равномерно. Горячую овощную массу выкладываем в стерилизованные банки. Сразу закрываем стерильными крышками под ключ.

Заготовка отлично хранится в темном прохладном месте. Также мы делились рецептом вкусной баклажанной аджики.