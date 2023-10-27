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На хруст збіжаться сусіди: найкращий рецепт маринованої капусти на зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Така капуста виходить особливо смачною Новина оновлена 27 жовтня 2023, 23:42
Така капуста виходить особливо смачною. Фото smakotainfo.com

Чудовий салат, повним вітамінами

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом маринованого салату з цього корисного овоча.

Капуста виходить, хрумка, соковита, ароматна і дуже смачна. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • 1,5 кг капусти
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 солодкий перець
  • 1,5 ст л солі
  • 1 ст л цукру
  • 1 ст л соняшникової олії
  • 50 мл 9% оцту
  • чорний перець горошком, коріандр

Спосіб приготування:

  1. Дрібно шаткуємо капусту і одну морквину. Солодкий перець очищаємо від насіння, нарізаємо тонкими смужками.
  2. Маленьку цибулину чистимо. Кришимо її дрібним кубиком. Перемішуємо між собою всі овочі та перекладаємо в каструлю.
  3. У окремий сотейник насипаємо сіль, цукор. Кладемо коріандр, перець горошком, а також один лавровий лист. Заливаємо все водою, додаємо олію і ставимо на плиту. Коли маринад закипить, а цукор розчиниться, додаємо оцет. Даємо рідині закипіти і заливаємо овочі гарячим маринадом.
  4. Зверху ставимо невеликий гніт. Можна просто накрити тарілкою, щоб маринад вкривав капусту повністю.

Через 12 годин можна знімати пробу. Що одразу не з’їли, перекладаємо в сухі чисті банки, заливаємо маринадом та ставимо в холодильник. Також ми ділились рецептом чудового грибного паштету.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Консервація