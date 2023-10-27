На хруст збіжаться сусіди: найкращий рецепт маринованої капусти на зиму

Чудовий салат, повним вітамінами

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом маринованого салату з цього корисного овоча.

Капуста виходить, хрумка, соковита, ароматна і дуже смачна. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

1,5 кг капусти

1 морква

1 цибулина

1 солодкий перець

1,5 ст л солі

1 ст л цукру

1 ст л соняшникової олії

50 мл 9% оцту

чорний перець горошком, коріандр

Спосіб приготування:

Дрібно шаткуємо капусту і одну морквину. Солодкий перець очищаємо від насіння, нарізаємо тонкими смужками. Маленьку цибулину чистимо. Кришимо її дрібним кубиком. Перемішуємо між собою всі овочі та перекладаємо в каструлю. У окремий сотейник насипаємо сіль, цукор. Кладемо коріандр, перець горошком, а також один лавровий лист. Заливаємо все водою, додаємо олію і ставимо на плиту. Коли маринад закипить, а цукор розчиниться, додаємо оцет. Даємо рідині закипіти і заливаємо овочі гарячим маринадом. Зверху ставимо невеликий гніт. Можна просто накрити тарілкою, щоб маринад вкривав капусту повністю.

Через 12 годин можна знімати пробу. Що одразу не з’їли, перекладаємо в сухі чисті банки, заливаємо маринадом та ставимо в холодильник. Також ми ділились рецептом чудового грибного паштету.