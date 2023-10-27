На хруст збіжаться сусіди: найкращий рецепт маринованої капусти на зиму
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Чудовий салат, повним вітамінами
Ми розповідали, як смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом маринованого салату з цього корисного овоча.
Капуста виходить, хрумка, соковита, ароматна і дуже смачна. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 1,5 кг капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 солодкий перець
- 1,5 ст л солі
- 1 ст л цукру
- 1 ст л соняшникової олії
- 50 мл 9% оцту
- чорний перець горошком, коріандр
Спосіб приготування:
- Дрібно шаткуємо капусту і одну морквину. Солодкий перець очищаємо від насіння, нарізаємо тонкими смужками.
- Маленьку цибулину чистимо. Кришимо її дрібним кубиком. Перемішуємо між собою всі овочі та перекладаємо в каструлю.
- У окремий сотейник насипаємо сіль, цукор. Кладемо коріандр, перець горошком, а також один лавровий лист. Заливаємо все водою, додаємо олію і ставимо на плиту. Коли маринад закипить, а цукор розчиниться, додаємо оцет. Даємо рідині закипіти і заливаємо овочі гарячим маринадом.
- Зверху ставимо невеликий гніт. Можна просто накрити тарілкою, щоб маринад вкривав капусту повністю.
Через 12 годин можна знімати пробу. Що одразу не з’їли, перекладаємо в сухі чисті банки, заливаємо маринадом та ставимо в холодильник. Також ми ділились рецептом чудового грибного паштету.