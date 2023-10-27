На хруст сбегутся соседи: лучший рецепт маринованной капусты на зиму
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Прекрасный салат, полным витаминами
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Теперь делимся рецептом маринованного салата из этого полезного овоща.
Капуста получается, хрустящая, сочная, ароматная и очень вкусная. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 1,5 кг капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 1,5 ст л соли
- 1 ст л сахара
- 1 ст л подсолнечного масла
- 50 мл 9% уксуса
- черный перец горошком, кориандр
Способ приготовления:
- Мелко шинкуем капусту и одну морковку. Сладкий перец очищаем от семян, нарезаем тонкими полосками.
- Маленькую луковицу чистим. Крошим ее мелким кубиком. Перемешиваем все овощи и перекладываем в кастрюлю.
- В отдельный сотейник насыпаем соль, сахар. Кладем кориандр, перец горошком, а также один лавровый лист. Заливаем все водой, добавляем растительное масло и ставим на плиту. Когда маринад закипит, а сахар растворится, добавляем уксус. Даем жидкости закипеть и заливаем овощи горячим маринадом.
- Сверху ставим небольшой фитиль. Можно просто накрыть тарелкой, чтобы маринад покрывал капусту полностью.
Спустя 12 часов можно снимать пробу. Что сразу не съели, перекладываем в сухие чистые банки, заливаем маринадом и ставим в холодильник. Также мы делились рецептом замечательного грибного паштета.