На хруст сбегутся соседи: лучший рецепт маринованной капусты на зиму

Прекрасный салат, полным витаминами

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Теперь делимся рецептом маринованного салата из этого полезного овоща.

Капуста получается, хрустящая, сочная, ароматная и очень вкусная. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

1,5 кг капусты

1 морковь

1 луковица

1 сладкий перец

1,5 ст л соли

1 ст л сахара

1 ст л подсолнечного масла

50 мл 9% уксуса

черный перец горошком, кориандр

Способ приготовления:

Мелко шинкуем капусту и одну морковку. Сладкий перец очищаем от семян, нарезаем тонкими полосками. Маленькую луковицу чистим. Крошим ее мелким кубиком. Перемешиваем все овощи и перекладываем в кастрюлю. В отдельный сотейник насыпаем соль, сахар. Кладем кориандр, перец горошком, а также один лавровый лист. Заливаем все водой, добавляем растительное масло и ставим на плиту. Когда маринад закипит, а сахар растворится, добавляем уксус. Даем жидкости закипеть и заливаем овощи горячим маринадом. Сверху ставим небольшой фитиль. Можно просто накрыть тарелкой, чтобы маринад покрывал капусту полностью.

Спустя 12 часов можно снимать пробу. Что сразу не съели, перекладываем в сухие чистые банки, заливаем маринадом и ставим в холодильник. Также мы делились рецептом замечательного грибного паштета.