Маринуватимете банками і все одно буде мало: хрумка капуста з буряком
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Простий рецепт маринованої капусти на кожен день
З капусти готують чимало смачних страв – її тушкують, готують із неї пиріжки, додають до пирогів. А також, із неї можна приготувати чудову закуску замаринувавши її.
Маринована капуста навіть корисніша за свіжу, адже в процесі закваски у ній утворюються молочнокислі бактерії. Рецептом смачної маринованої капусти з буряком з нами поділилися на порталі "Пляшка".
Як приготувати мариновану капусту
Інгредієнти:
- капуста
- буряк червоний
- морква
- часник
Для маринаду:
- вода 1 літр
- оцет 9% 10 столових ложок
- цукор 10 столових ложок
- сіль 2 столові ложки
- перець чорний горошком
- олія
Спосіб приготування:
- Капусту тоненько нарізати.
- На великій тертці натерти буряк та моркву.
- Перемішати руками, але не відтискати сильно.
- Окремо дрібно нарізати часник та додати до капусти.
- Викласти капусту в банки не сильно утрамбовуючи.
- Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль, цукор, чорний перець, лавровий лист. У кінці додати оцет та перемішати.
- Залити маринадом капусту.
- У кожну банку додати по 1 ст. л. олії.
- Банки залишити капроновими кришками та залишити до повного вистигання розсолу. Після цього прибрати у холодильник.
А якщо ви любите капустку, рекомендуємо приготувати ситну вечерю для всієї сім'ї із цим овочем. Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх.