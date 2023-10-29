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Маринуватимете банками і все одно буде мало: хрумка капуста з буряком

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Швидка маринована капуста виходить смачною та хрумкою
Швидка маринована капуста виходить смачною та хрумкою. Фото plyashka.com

Простий рецепт маринованої капусти на кожен день

З капусти готують чимало смачних страв – її тушкують, готують із неї пиріжки, додають до пирогів. А також, із неї можна приготувати чудову закуску замаринувавши її.

Маринована капуста навіть корисніша за свіжу, адже в процесі закваски у ній утворюються молочнокислі бактерії. Рецептом смачної маринованої капусти з буряком з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати мариновану капусту

Інгредієнти:

  • капуста
  • буряк червоний
  • морква
  • часник

Для маринаду:

  • вода 1 літр
  • оцет 9% 10 столових ложок
  • цукор 10 столових ложок
  • сіль 2 столові ложки
  • перець чорний горошком
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Капусту тоненько нарізати.
  2. На великій тертці натерти буряк та моркву.
  3. Перемішати руками, але не відтискати сильно.
  4. Окремо дрібно нарізати часник та додати до капусти.
  5. Викласти капусту в банки не сильно утрамбовуючи.
  6. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль, цукор, чорний перець, лавровий лист. У кінці додати оцет та перемішати.
  7. Залити маринадом капусту.
  8. У кожну банку додати по 1 ст. л. олії.
  9. Банки залишити капроновими кришками та залишити до повного вистигання розсолу. Після цього прибрати у холодильник.

А якщо ви любите капустку, рекомендуємо приготувати ситну вечерю для всієї сім'ї із цим овочем. Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх.

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#Капуста #Маринад #Готуємо вдома