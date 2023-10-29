Маринуватимете банками і все одно буде мало: хрумка капуста з буряком

Простий рецепт маринованої капусти на кожен день

З капусти готують чимало смачних страв – її тушкують, готують із неї пиріжки, додають до пирогів. А також, із неї можна приготувати чудову закуску замаринувавши її.

Маринована капуста навіть корисніша за свіжу, адже в процесі закваски у ній утворюються молочнокислі бактерії. Рецептом смачної маринованої капусти з буряком з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати мариновану капусту

Інгредієнти:

капуста

буряк червоний

морква

часник

Для маринаду:

вода 1 літр

оцет 9% 10 столових ложок

цукор 10 столових ложок

сіль 2 столові ложки

перець чорний горошком

олія

Спосіб приготування:

Капусту тоненько нарізати. На великій тертці натерти буряк та моркву. Перемішати руками, але не відтискати сильно. Окремо дрібно нарізати часник та додати до капусти. Викласти капусту в банки не сильно утрамбовуючи. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль, цукор, чорний перець, лавровий лист. У кінці додати оцет та перемішати. Залити маринадом капусту. У кожну банку додати по 1 ст. л. олії. Банки залишити капроновими кришками та залишити до повного вистигання розсолу. Після цього прибрати у холодильник.

А якщо ви любите капустку, рекомендуємо приготувати ситну вечерю для всієї сім'ї із цим овочем. Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх.