Будете мариновать банками и все равно будет мало: хрустящая капуста со свеклой

Простой рецепт маринованной капусты на каждый день

Из капусты готовят немало вкусных блюд – ее тушат, готовят из нее пирожки, добавляют в пироги. А также, из нее можно приготовить отличную закуску замариновав ее.

Маринованная капуста даже полезнее свежей, ведь в процессе закваски в ней образуются молочнокислые бактерии. Рецептом вкусной маринованой капусты со свеклой с нами поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить капусту?

Ингредиенты:

капуста

свекла красная

морковь

чеснок

Для маринада:

вода 1 литр

уксус 9% 10 столовых ложек

сахар 10 столовых ложек

соль 2 столовые ложки

перец черный горошком

масло

Способ приготовления:

Капусту тоненько порезать. На большой терке натереть свеклу и морковь. Перемешать руками, но не отжимать сильно. Отдельно мелко нарезать чеснок и добавить в капусту. Выложить капусту в банки не сильно утрамбовывая. Для маринада воду довести до кипения, добавить соль, сахар, чёрный перец, лавровый лист. В конце добавить уксус и перемешать. Залить маринадом капусту. В каждую банку добавить по 1 ст. л. растительного масла. Банки закрыть капроновыми крышками и оставить до полного остывания рассола. После этого убрать в холодильник.

А если вы любите капустку, рекомендуем приготовить сытный ужин для всей семьи с этим овощем. Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех.