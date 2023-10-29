Укр

Будете мариновать банками и все равно будет мало: хрустящая капуста со свеклой

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстрая маринованная капуста получается вкусной и хрустящей
Быстрая маринованная капуста получается вкусной и хрустящей. Фото plyashka.com

Простой рецепт маринованной капусты на каждый день

Из капусты готовят немало вкусных блюд – ее тушат, готовят из нее пирожки, добавляют в пироги. А также, из нее можно приготовить отличную закуску замариновав ее.

Маринованная капуста даже полезнее свежей, ведь в процессе закваски в ней образуются молочнокислые бактерии. Рецептом вкусной маринованой капусты со свеклой с нами поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить капусту?

Ингредиенты:

  • капуста
  • свекла красная
  • морковь
  • чеснок

Для маринада:

  • вода 1 литр
  • уксус 9% 10 столовых ложек
  • сахар 10 столовых ложек
  • соль 2 столовые ложки
  • перец черный горошком
  • масло

Способ приготовления:

  1. Капусту тоненько порезать.
  2. На большой терке натереть свеклу и морковь.
  3. Перемешать руками, но не отжимать сильно.
  4. Отдельно мелко нарезать чеснок и добавить в капусту.
  5. Выложить капусту в банки не сильно утрамбовывая.
  6. Для маринада воду довести до кипения, добавить соль, сахар, чёрный перец, лавровый лист. В конце добавить уксус и перемешать.
  7. Залить маринадом капусту.
  8. В каждую банку добавить по 1 ст. л. растительного масла.
  9. Банки закрыть капроновыми крышками и оставить до полного остывания рассола. После этого убрать в холодильник.

А если вы любите капустку, рекомендуем приготовить сытный ужин для всей семьи с этим овощем. Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех.

Теги:
#Капуста #Маринад #Готовим дома