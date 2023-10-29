Будете мариновать банками и все равно будет мало: хрустящая капуста со свеклой
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Простой рецепт маринованной капусты на каждый день
Из капусты готовят немало вкусных блюд – ее тушат, готовят из нее пирожки, добавляют в пироги. А также, из нее можно приготовить отличную закуску замариновав ее.
Маринованная капуста даже полезнее свежей, ведь в процессе закваски в ней образуются молочнокислые бактерии. Рецептом вкусной маринованой капусты со свеклой с нами поделились на портале "Бутылка".
Как приготовить капусту?
Ингредиенты:
- капуста
- свекла красная
- морковь
- чеснок
Для маринада:
- вода 1 литр
- уксус 9% 10 столовых ложек
- сахар 10 столовых ложек
- соль 2 столовые ложки
- перец черный горошком
- масло
Способ приготовления:
- Капусту тоненько порезать.
- На большой терке натереть свеклу и морковь.
- Перемешать руками, но не отжимать сильно.
- Отдельно мелко нарезать чеснок и добавить в капусту.
- Выложить капусту в банки не сильно утрамбовывая.
- Для маринада воду довести до кипения, добавить соль, сахар, чёрный перец, лавровый лист. В конце добавить уксус и перемешать.
- Залить маринадом капусту.
- В каждую банку добавить по 1 ст. л. растительного масла.
- Банки закрыть капроновыми крышками и оставить до полного остывания рассола. После этого убрать в холодильник.
А если вы любите капустку, рекомендуем приготовить сытный ужин для всей семьи с этим овощем. Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех.