Просто змішайте картоплю та ковбасу: без цього салату близькі не заходять сідати за стіл
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Раз-два — смакота на столі
Найрізноманітніші салати готуються на наших кухнях досить часто. Що може бути простіше, ніж нарізати усі інгредієнти та заправити улюбленим соусом.
Разом з "Главредом" приготуємо неймовірно ситний та смачний салат із простих продуктів, які ви знайдете у вашому холодильнику. Вишуканий і надзвичайно пікантний салат можна приготувати і на святковий стіл, і на сімейний обід.
Як приготувати салат з картоплею та ковбасою
Інгредієнти:
- картопля середнього розміру — 5 шт.;
- оливкова олія (або вершкове) — 2 ст. л.;
- петрушка (або кінза);
- чорний перець;
- французька гірчиця — 1 ст.л. (до свого смаку);
- сіль;
- лимонний сік — 1 ст.л.;
- солоні огірки — 5 шт.;
- ковбаса копчена або куряче філе — 180 гр;
- половина салатної цибулі;
- майонез.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно миємо та відварюємо в мундирі до готовності. Коли він охолоне, чистимо і ріжемо кубиками. Відправляємо в салатник і додаємо олію.
- Зелень миємо та дрібно нарізаємо, відправляємо до картоплі. Все ретельно перемішуємо, солимо та перчимо.
- Солоні огірки нарізаємо дрібними кубиками, копчену ковбасу (куряче філе) — соломкою, цибулю дрібно нарізаємо, відправляємо все до картоплі.
- До салату додаємо майонез, лимонний сік. Додаємо майонез, лимонний сік та французьку гірчицю. Ретельно перемішуємо, відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб салат настоявся. При подачі салату можна посипати тертим сиром пармезан.
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