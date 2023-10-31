Просто змішайте картоплю та ковбасу: без цього салату близькі не заходять сідати за стіл

Раз-два — смакота на столі

Найрізноманітніші салати готуються на наших кухнях досить часто. Що може бути простіше, ніж нарізати усі інгредієнти та заправити улюбленим соусом.

Разом з "Главредом" приготуємо неймовірно ситний та смачний салат із простих продуктів, які ви знайдете у вашому холодильнику. Вишуканий і надзвичайно пікантний салат можна приготувати і на святковий стіл, і на сімейний обід.

Як приготувати салат з картоплею та ковбасою

Інгредієнти:

картопля середнього розміру — 5 шт.;

оливкова олія (або вершкове) — 2 ст. л.;

петрушка (або кінза);

чорний перець;

французька гірчиця — 1 ст.л. (до свого смаку);

сіль;

лимонний сік — 1 ст.л.;

солоні огірки — 5 шт.;

ковбаса копчена або куряче філе — 180 гр;

половина салатної цибулі;

майонез.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо та відварюємо в мундирі до готовності. Коли він охолоне, чистимо і ріжемо кубиками. Відправляємо в салатник і додаємо олію. Зелень миємо та дрібно нарізаємо, відправляємо до картоплі. Все ретельно перемішуємо, солимо та перчимо. Солоні огірки нарізаємо дрібними кубиками, копчену ковбасу (куряче філе) — соломкою, цибулю дрібно нарізаємо, відправляємо все до картоплі. До салату додаємо майонез, лимонний сік. Додаємо майонез, лимонний сік та французьку гірчицю. Ретельно перемішуємо, відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб салат настоявся. При подачі салату можна посипати тертим сиром пармезан.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити майонез у салатах. Так вони стануть ще корисними.