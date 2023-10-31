Просто смешайте картофель и колбасу: без этого салата близкие не заходят садиться за стол
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Раз-два — вкуснятина на столе
Самые разнообразные салаты готовятся на наших кухнях достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты и заправить любимым соусом.
Вместе с "Главредом" приготовим невероятно сытный и вкусный салат из простых продуктов, которые вы найдете в вашем холодильнике. Изысканный и невероятно пикантный салат можно приготовить и на праздничный стол, и на семейный обед.
Как приготовить салат с картофелем и колбасой
Ингредиенты:
- картофель среднего размера — 5 шт.;
- оливковое масло (или сливочное) — 2 ст. л.;
- петрушка (или кинза);
- черный перец;
- французская горчица — 1 ст.л. (по вкусу);
- соль;
- лимонный сок — 1 ст.л.;
- соленые огурцы — 5 шт.;
- колбаса копченая или куриное филе — 180 гр;
- половина салатного лука;
- майонез.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно моем и отвариваем в мундире до готовности. Когда он остынет, чистим и режем кубиками. Отправляем в салатник и добавляем растительное масло.
- Зелень моем и мелко нарезаем, отправляем к картофелю. Все тщательно перемешиваем, солим и перчим.
- Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками, копченую колбасу (куриное филе) — соломкой, лук мелко нарезаем, отправляем все к картофелю.
- В салат добавляем майонез, лимонный сок, Добавляем майонез, лимонный сок и французскую горчицу. Тщательно все перемешиваем, отправляем в холодильник на 20-30 минут, чтобы салат настоялся. При подаче салат можно посыпать тертым сыром пармезан.
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