Просто смешайте картофель и колбасу: без этого салата близкие не заходят садиться за стол

Раз-два — вкуснятина на столе

Самые разнообразные салаты готовятся на наших кухнях достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты и заправить любимым соусом.

Вместе с "Главредом" приготовим невероятно сытный и вкусный салат из простых продуктов, которые вы найдете в вашем холодильнике. Изысканный и невероятно пикантный салат можно приготовить и на праздничный стол, и на семейный обед.

Как приготовить салат с картофелем и колбасой

Ингредиенты:

картофель среднего размера — 5 шт.;

оливковое масло (или сливочное) — 2 ст. л.;

петрушка (или кинза);

черный перец;

французская горчица — 1 ст.л. (по вкусу);

соль;

лимонный сок — 1 ст.л.;

соленые огурцы — 5 шт.;

колбаса копченая или куриное филе — 180 гр;

половина салатного лука;

майонез.

Способ приготовления:

Картофель тщательно моем и отвариваем в мундире до готовности. Когда он остынет, чистим и режем кубиками. Отправляем в салатник и добавляем растительное масло. Зелень моем и мелко нарезаем, отправляем к картофелю. Все тщательно перемешиваем, солим и перчим. Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками, копченую колбасу (куриное филе) — соломкой, лук мелко нарезаем, отправляем все к картофелю. В салат добавляем майонез, лимонный сок, Добавляем майонез, лимонный сок и французскую горчицу. Тщательно все перемешиваем, отправляем в холодильник на 20-30 минут, чтобы салат настоялся. При подаче салат можно посыпать тертым сыром пармезан.

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