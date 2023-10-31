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Просто смешайте картофель и колбасу: без этого салата близкие не заходят садиться за стол

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Простое в приготовлении блюдо получится сытным
Простое в приготовлении блюдо получится сытным. Фото lifestyle.segodnya.ua

Раз-два — вкуснятина на столе

Самые разнообразные салаты готовятся на наших кухнях достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты и заправить любимым соусом.

Вместе с "Главредом" приготовим невероятно сытный и вкусный салат из простых продуктов, которые вы найдете в вашем холодильнике. Изысканный и невероятно пикантный салат можно приготовить и на праздничный стол, и на семейный обед.

Как приготовить салат с картофелем и колбасой

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера — 5 шт.;
  • оливковое масло (или сливочное) — 2 ст. л.;
  • петрушка (или кинза);
  • черный перец;
  • французская горчица — 1 ст.л. (по вкусу);
  • соль;
  • лимонный сок — 1 ст.л.;
  • соленые огурцы — 5 шт.;
  • колбаса копченая или куриное филе — 180 гр;
  • половина салатного лука;
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно моем и отвариваем в мундире до готовности. Когда он остынет, чистим и режем кубиками. Отправляем в салатник и добавляем растительное масло.
  2. Зелень моем и мелко нарезаем, отправляем к картофелю. Все тщательно перемешиваем, солим и перчим.
  3. Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками, копченую колбасу (куриное филе) — соломкой, лук мелко нарезаем, отправляем все к картофелю.
  4. В салат добавляем майонез, лимонный сок, Добавляем майонез, лимонный сок и французскую горчицу. Тщательно все перемешиваем, отправляем в холодильник на 20-30 минут, чтобы салат настоялся. При подаче салат можно посыпать тертым сыром пармезан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить майонез в салатах. Так они станут еще и полезными.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома