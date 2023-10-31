Сім'я буде у захваті: ніжний хлібець з курячого фаршу

М'ясна нарізка є окрасою будь-якого святкового столу

Курячий хлібець буде доречний до будь-якої події. Його можна подавати до святкового столу, як нарізку, або використовувати замість ковбаси на бутерброди.

Страва просто та швидко готується, а продукти для неї потрібні найпростіші. Рецептом з нами поділилися на порталі "Рецепти для життя".

Як приготувати курячий хлібець

Інгредієнти:

Курячий фарш – 1 кг.;

Цибуля ріпчаста – 150 г;

Часник – 2 зуб.;

Молоко коров’яче – 150 мл;

Манна крупа – 4 ст. л.;

Яйце куряче – 1 шт.;

Кетчуп домашній – 4 ст. л.;

Перець чорний;

Сіль кухонна;

Базилік сушений – ¼ ч. л.;

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати кубиками, часник видавити через прес. До фаршу додати манку, часник, цибулю, молоко, 3 ст. л. кетчупу, яйце, спеції за смаком. Ретельно змішати все до однорідної маси та залишити відпочити на 30 хвилин. Вилити масу у форму для запікання прямокутної форми. Запікати протягом 40 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці. Готовий рулет намастити 1 столовою ложкою кетчупу та запікати ще 5 хвилин при температурі 200 градусів.

А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати тушкованку з цього м'яса за рецептом "Телеграфа". Вона може зберігатися цілий рік.