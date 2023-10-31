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Сім'я буде у захваті: ніжний хлібець з курячого фаршу

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Ідеальний хлібець для сніданку та бутербродів
Ідеальний хлібець для сніданку та бутербродів. Фото newsyou.info

М'ясна нарізка є окрасою будь-якого святкового столу

Курячий хлібець буде доречний до будь-якої події. Його можна подавати до святкового столу, як нарізку, або використовувати замість ковбаси на бутерброди.

Страва просто та швидко готується, а продукти для неї потрібні найпростіші. Рецептом з нами поділилися на порталі "Рецепти для життя".

Як приготувати курячий хлібець

Інгредієнти:

  • Курячий фарш – 1 кг.;
  • Цибуля ріпчаста – 150 г;
  • Часник – 2 зуб.;
  • Молоко коров’яче – 150 мл;
  • Манна крупа – 4 ст. л.;
  • Яйце куряче – 1 шт.;
  • Кетчуп домашній – 4 ст. л.;
  • Перець чорний;
  • Сіль кухонна;
  • Базилік сушений – ¼ ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати кубиками, часник видавити через прес.
  2. До фаршу додати манку, часник, цибулю, молоко, 3 ст. л. кетчупу, яйце, спеції за смаком.
  3. Ретельно змішати все до однорідної маси та залишити відпочити на 30 хвилин.
  4. Вилити масу у форму для запікання прямокутної форми.
  5. Запікати протягом 40 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
  6. Готовий рулет намастити 1 столовою ложкою кетчупу та запікати ще 5 хвилин при температурі 200 градусів.

А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати тушкованку з цього м'яса за рецептом "Телеграфа". Вона може зберігатися цілий рік.

Теги:
#Рецепт #Курятина #курячий рулет #Готуємо вдома