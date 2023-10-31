Сім'я буде у захваті: ніжний хлібець з курячого фаршу
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М'ясна нарізка є окрасою будь-якого святкового столу
Курячий хлібець буде доречний до будь-якої події. Його можна подавати до святкового столу, як нарізку, або використовувати замість ковбаси на бутерброди.
Страва просто та швидко готується, а продукти для неї потрібні найпростіші. Рецептом з нами поділилися на порталі "Рецепти для життя".
Як приготувати курячий хлібець
Інгредієнти:
- Курячий фарш – 1 кг.;
- Цибуля ріпчаста – 150 г;
- Часник – 2 зуб.;
- Молоко коров’яче – 150 мл;
- Манна крупа – 4 ст. л.;
- Яйце куряче – 1 шт.;
- Кетчуп домашній – 4 ст. л.;
- Перець чорний;
- Сіль кухонна;
- Базилік сушений – ¼ ч. л.;
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати кубиками, часник видавити через прес.
- До фаршу додати манку, часник, цибулю, молоко, 3 ст. л. кетчупу, яйце, спеції за смаком.
- Ретельно змішати все до однорідної маси та залишити відпочити на 30 хвилин.
- Вилити масу у форму для запікання прямокутної форми.
- Запікати протягом 40 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
- Готовий рулет намастити 1 столовою ложкою кетчупу та запікати ще 5 хвилин при температурі 200 градусів.
А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати тушкованку з цього м'яса за рецептом "Телеграфа". Вона може зберігатися цілий рік.