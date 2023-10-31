Семья будет в восторге: нежный хлебец из куриного фарша

Мясная нарезка является украшением любого праздничного стола.

Куриный хлебец будет уместен к любому событию. Его можно подавать на праздничный стол, как нарезку, или использовать вместо колбасы на бутерброды.

Кушанье просто и быстро готовится, а продукты для него нужны самые простые. Рецептом с нами поделились на портале "Рецепты для жизни".

Как приготовить куриный хлебец

Ингредиенты:

Куриный фарш – 1 кг.;

Лук репчатый – 150 г;

Чеснок – 2 зуб.;

Молоко коровье – 150 мл;

Манная крупа – 4 ст. л.;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Кетчуп домашний – 4 ст. л.;

Перец черный;

Соль поваренная;

Базилик сушеный – ¼ ч. л.;

Способ приготовления:

Лук порезать кубиками, чеснок выдавить через пресс. К фаршу добавить манку, чеснок, лук, молоко, 3 ст. л. кетчупа, яйцо, специи по вкусу. Тщательно перемешать все до однородной массы и оставить отдохнуть на 30 минут. Вылить массу в форму для запекания прямоугольной формы. Запекать в течение 40 минут в разогретой до 190 градусов духовке. Готовый хлебец смазать 1 столовой ложкой кетчупа и запекать еще 5 минут при температуре 200 градусов.

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