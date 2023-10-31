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Семья будет в восторге: нежный хлебец из куриного фарша

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Идеальный хлебец для завтрака и бутербродов
Идеальный хлебец для завтрака и бутербродов. Фото newsyou.info

Мясная нарезка является украшением любого праздничного стола.

Куриный хлебец будет уместен к любому событию. Его можно подавать на праздничный стол, как нарезку, или использовать вместо колбасы на бутерброды.

Кушанье просто и быстро готовится, а продукты для него нужны самые простые. Рецептом с нами поделились на портале "Рецепты для жизни".

Как приготовить куриный хлебец

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 1 кг.;
  • Лук репчатый – 150 г;
  • Чеснок – 2 зуб.;
  • Молоко коровье – 150 мл;
  • Манная крупа – 4 ст. л.;
  • Яйцо куриное – 1 шт.;
  • Кетчуп домашний – 4 ст. л.;
  • Перец черный;
  • Соль поваренная;
  • Базилик сушеный – ¼ ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Лук порезать кубиками, чеснок выдавить через пресс.
  2. К фаршу добавить манку, чеснок, лук, молоко, 3 ст. л. кетчупа, яйцо, специи по вкусу.
  3. Тщательно перемешать все до однородной массы и оставить отдохнуть на 30 минут.
  4. Вылить массу в форму для запекания прямоугольной формы.
  5. Запекать в течение 40 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
  6. Готовый хлебец смазать 1 столовой ложкой кетчупа и запекать еще 5 минут при температуре 200 градусов.

А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить тушенку из этого мяса по рецепту "Телеграфа". Она может храниться круглый год.

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