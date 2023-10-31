Семья будет в восторге: нежный хлебец из куриного фарша
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Мясная нарезка является украшением любого праздничного стола.
Куриный хлебец будет уместен к любому событию. Его можно подавать на праздничный стол, как нарезку, или использовать вместо колбасы на бутерброды.
Кушанье просто и быстро готовится, а продукты для него нужны самые простые. Рецептом с нами поделились на портале "Рецепты для жизни".
Как приготовить куриный хлебец
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 1 кг.;
- Лук репчатый – 150 г;
- Чеснок – 2 зуб.;
- Молоко коровье – 150 мл;
- Манная крупа – 4 ст. л.;
- Яйцо куриное – 1 шт.;
- Кетчуп домашний – 4 ст. л.;
- Перец черный;
- Соль поваренная;
- Базилик сушеный – ¼ ч. л.;
Способ приготовления:
- Лук порезать кубиками, чеснок выдавить через пресс.
- К фаршу добавить манку, чеснок, лук, молоко, 3 ст. л. кетчупа, яйцо, специи по вкусу.
- Тщательно перемешать все до однородной массы и оставить отдохнуть на 30 минут.
- Вылить массу в форму для запекания прямоугольной формы.
- Запекать в течение 40 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
- Готовый хлебец смазать 1 столовой ложкой кетчупа и запекать еще 5 минут при температуре 200 градусов.
А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить тушенку из этого мяса по рецепту "Телеграфа". Она может храниться круглый год.