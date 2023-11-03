Консервуємо тушковану капусту: взимку залишиться просто відкрити та з’їсти
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Готується просто, зберігається довго, з’їдається швидко
Тушковані овочі актуальні будь-якої пори року. Особливо це стосується тушкованої капусти — вона сама по собі повноцінна страва, а також відмінний гарнір до м’яса або курки, смачна начинка для різноманітних пиріжків або вареників.
Сьогодні з theLime ми її… законсервуємо на зиму. Такий рецепт дуже полегшить вам життя — адже вам залишиться тільки його відкрити та поставити на стіл.
Як законсервувати тушковану капусту
Інгредієнти на 12 півлітрових банок:
- капуста — 5 кг;
- морква – 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 1 кг;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 150 г;
- оцет — 300 г;
- олія рослинна — 0,5 л.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуйте всі овочі. Капусту нашаткуйте і відправте у велику каструлю. Цибулю очистьте від лушпиння і наріжте півкільцями. Моркву очистьте та натріть на великій тертці.
- Цибулю і моркву перекладіть до капусти, посоліть, додайте цукор, оцет та олію. Усі інгредієнти перемішайте та залиште на дві години, щоб капуста пустила сік.
- Через вказаний час капусту з овочами поставте на плиту і доведіть до кипіння, після чого потушіть протягом 40 хвилин.
- Гарячу тушковану капусту перекладіть у стерилізовані банки, закотіть стерилізованими кришками.
- Банки укутайте теплим пледом. Коли вони охолонуть, поставте у темне прохолодне місце.
Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Зберігайте капусту правильно!