Консервуємо тушковану капусту: взимку залишиться просто відкрити та з’їсти

Готується просто, зберігається довго, з’їдається швидко

Тушковані овочі актуальні будь-якої пори року. Особливо це стосується тушкованої капусти — вона сама по собі повноцінна страва, а також відмінний гарнір до м’яса або курки, смачна начинка для різноманітних пиріжків або вареників.

Сьогодні з theLime ми її… законсервуємо на зиму. Такий рецепт дуже полегшить вам життя — адже вам залишиться тільки його відкрити та поставити на стіл.

Як законсервувати тушковану капусту

Інгредієнти на 12 півлітрових банок:

капуста — 5 кг;

морква – 1 кг;

цибуля ріпчаста — 1 кг;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 150 г;

оцет — 300 г;

олія рослинна — 0,5 л.

Спосіб приготування:

Для початку підготуйте всі овочі. Капусту нашаткуйте і відправте у велику каструлю. Цибулю очистьте від лушпиння і наріжте півкільцями. Моркву очистьте та натріть на великій тертці. Цибулю і моркву перекладіть до капусти, посоліть, додайте цукор, оцет та олію. Усі інгредієнти перемішайте та залиште на дві години, щоб капуста пустила сік. Через вказаний час капусту з овочами поставте на плиту і доведіть до кипіння, після чого потушіть протягом 40 хвилин. Гарячу тушковану капусту перекладіть у стерилізовані банки, закотіть стерилізованими кришками. Банки укутайте теплим пледом. Коли вони охолонуть, поставте у темне прохолодне місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Зберігайте капусту правильно!