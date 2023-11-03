Консервируем тушеную капусту: зимой останется просто открыть и съесть
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовится просто, хранится долго, съедается быстро
Тушеные овощи актуальные в любое время года. Особенно это относится к тушеной капусте — она сама по себе полноценное блюдо, а также отличный гарнир к мясу или курице, вкусная начинка для разнообразных пирожков или вареников.
Сегодня с theLime мы ее… законсервируем на зиму. Такой рецепт очень облегчит вам жизнь — ведь вам останется только ее открыть и поставить на стол.
Как законсервировать тушеную капусту
Ингредиенты на 12 полулитровых банок:
- капуста — 5 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук репчатый — 1 кг;
- соль — 2 ст.л.;
- сахар — 150 г;
- уксус — 300 г;
- масло растительное — 0,5 л.
Способ приготовления:
- Для начала подготовьте все овощи. Капусту нашинкуйте и отправьте в большую кастрюлю. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Лук и морковь переложите к капусте, посолите, добавьте сахар, уксус и растительное масло. Все ингредиенты перемешайте и оставьте на два часа, чтобы капуста пустила сок.
- Через указанное время капусту с овощами поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего потушите в течение 40 минут.
- Горячую тушеную капусту переложите в стерилизованные банки, закатайте стерилизованными крышками.
- Банки укутайте теплым пледом. Когда они остынут, поставьте в темное прохладное место.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить консервацию. Храните свою капусту правильно!