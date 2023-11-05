Піца "Жульєн": страва, яку не спробуєте ні в ресторані, ні в піцерії
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Чи то піца, чи то жульєн, але ця страва сподобається всім
Коли мова заходить про італійську кухню, ми відразу ж згадуємо про нашу улюблену страву — піцу. Вона часто нас виручає — на сніданок, обід чи вечерю. Також ми готуємо її до дружніх посиденьок або для романтичної вечері.
Рецептів піци неймовірна кількість. Проте сьогодні ми… змішаємо піцу з жульєном. Поєднання двох популярних страв в одному дасть дуже цікавий ефект та смак. Таким незвичайним рецептом поділилася футблогер kristina_ne_pp.
Як приготувати піцу "Жульєн"
Інгредієнти на 2 піци:
- куряче філе — 250 г;
- печериці — 7 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершки – 200 мл;
- сир — 200 р;
- петрушка — 2 стебла;
- вода (тепла) — 250 мл;
- борошно — 400 г;
- дріжджі сухі — 7 г;
- цукор — 7 г;
- сіль — 6 г;
- олія — 30 мл;
- сіль, перець — за смаком;
- манка (або борошно) — для розкочування;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно, змішуємо з теплою водою, сіллю, дріжджами, цукром та олією. Замішуємо тісто, даємо йому відпочити 30-40 хвилин.
- Цибулю, куряче філе та гриби нарізаємо соломкою.
- Обсмажуємо до золотистого стану цибулю, туди ж додаємо м’ясо та гриби та смажимо все на сильному вогні. Заливаємо вершками, наприкінці додаємо зелень.
- Тісто ділимо на дві частини, формуємо дві піци. Викладаємо на них начинку, посипаємо сиром. Укладаємо піцу на гарячий лист і відправляємо в духовку, розігріту до максимуму, на 10-15 хвилин.
Для приготування такої піци можна використовувати домашній соус за рецептом "Телеграфа". Так страва буде ще смачнішою!