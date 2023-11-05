Піца "Жульєн": страва, яку не спробуєте ні в ресторані, ні в піцерії

Чи то піца, чи то жульєн, але ця страва сподобається всім

Коли мова заходить про італійську кухню, ми відразу ж згадуємо про нашу улюблену страву — піцу. Вона часто нас виручає — на сніданок, обід чи вечерю. Також ми готуємо її до дружніх посиденьок або для романтичної вечері.

Рецептів піци неймовірна кількість. Проте сьогодні ми… змішаємо піцу з жульєном. Поєднання двох популярних страв в одному дасть дуже цікавий ефект та смак. Таким незвичайним рецептом поділилася футблогер kristina_ne_pp.

Як приготувати піцу "Жульєн"

Інгредієнти на 2 піци:

куряче філе — 250 г;

печериці — 7 шт.;

цибуля — 1 шт.;

вершки – 200 мл;

сир — 200 р;

петрушка — 2 стебла;

вода (тепла) — 250 мл;

борошно — 400 г;

дріжджі сухі — 7 г;

цукор — 7 г;

сіль — 6 г;

олія — 30 мл;

сіль, перець — за смаком;

манка (або борошно) — для розкочування;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Просіюємо борошно, змішуємо з теплою водою, сіллю, дріжджами, цукром та олією. Замішуємо тісто, даємо йому відпочити 30-40 хвилин. Цибулю, куряче філе та гриби нарізаємо соломкою. Обсмажуємо до золотистого стану цибулю, туди ж додаємо м’ясо та гриби та смажимо все на сильному вогні. Заливаємо вершками, наприкінці додаємо зелень. Тісто ділимо на дві частини, формуємо дві піци. Викладаємо на них начинку, посипаємо сиром. Укладаємо піцу на гарячий лист і відправляємо в духовку, розігріту до максимуму, на 10-15 хвилин.

Для приготування такої піци можна використовувати домашній соус за рецептом "Телеграфа". Так страва буде ще смачнішою!