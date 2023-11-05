Пицца "Жульен": блюдо, которое не попробуете ни в ресторане, ни в пиццерии

То ли пицца, то ли жульен, но это блюдо понравится всем

Когда речь заходит об итальянской кухне, мы сразу же вспоминаем о нашем любимом блюде — пицце. Она выручает нас часто — на завтрак, обед или ужин. Также мы готовим ее к дружеским посиделкам или для романтического ужина.

Рецептов пицц невероятное количество. Однако сегодня мы… смешаем пиццу с жульеном. Сочетание двух популярных блюд в одном даст очень интересный эффект и вкус. Таким необычным рецептом поделилась футблогер kristina_ne_pp.

Как приготовить пиццу "Жульен"

Ингредиенты на 2 пиццы:

куриное филе — 250 г;

шампиньоны — 7 шт.;

лук — 1 шт.;

сливки — 200 мл;

сыр — 200 г.;

петрушка — 2 стебля;

вода (теплая) — 250 мл;

мука — 400 г;

дрожжи сухие — 7 г;

сахар — 7 г;

соль — 6 г;

масло — 30 мл;

соль, перец — по вкусу;

манка (или мука)- для раскатки;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

Просеиваем муку, смешиваем с теплой водой, солью, дрожжами, сахаром и маслом. Замешиваем тесто, даем ему отдохнуть 30-40 минут. Лук, куриное филе и грибы нарезаем соломкой. Обжариваем до золотистого состояния лук, туда же добавляем мясо и грибы и жарим все на сильном огне. Заливаем сливками, в конце добавляем зелень. Тесто делим на две части, формируем две пиццы. Выкладываем на них начинку, посыпаем сыром. Укладываем пиццу на горячий противень и отправляем в духовку, разогретую до максимума, на 10-15 минут.

Для приготовления такой пиццы можно использовать также домашний соус по рецепту "Телеграфа". Так блюдо будет еще вкуснее!