Пицца "Жульен": блюдо, которое не попробуете ни в ресторане, ни в пиццерии
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
То ли пицца, то ли жульен, но это блюдо понравится всем
Когда речь заходит об итальянской кухне, мы сразу же вспоминаем о нашем любимом блюде — пицце. Она выручает нас часто — на завтрак, обед или ужин. Также мы готовим ее к дружеским посиделкам или для романтического ужина.
Рецептов пицц невероятное количество. Однако сегодня мы… смешаем пиццу с жульеном. Сочетание двух популярных блюд в одном даст очень интересный эффект и вкус. Таким необычным рецептом поделилась футблогер kristina_ne_pp.
Как приготовить пиццу "Жульен"
Ингредиенты на 2 пиццы:
- куриное филе — 250 г;
- шампиньоны — 7 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливки — 200 мл;
- сыр — 200 г.;
- петрушка — 2 стебля;
- вода (теплая) — 250 мл;
- мука — 400 г;
- дрожжи сухие — 7 г;
- сахар — 7 г;
- соль — 6 г;
- масло — 30 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- манка (или мука)- для раскатки;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Просеиваем муку, смешиваем с теплой водой, солью, дрожжами, сахаром и маслом. Замешиваем тесто, даем ему отдохнуть 30-40 минут.
- Лук, куриное филе и грибы нарезаем соломкой.
- Обжариваем до золотистого состояния лук, туда же добавляем мясо и грибы и жарим все на сильном огне. Заливаем сливками, в конце добавляем зелень.
- Тесто делим на две части, формируем две пиццы. Выкладываем на них начинку, посыпаем сыром. Укладываем пиццу на горячий противень и отправляем в духовку, разогретую до максимума, на 10-15 минут.
Для приготовления такой пиццы можно использовать также домашний соус по рецепту "Телеграфа". Так блюдо будет еще вкуснее!