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Пицца "Жульен": блюдо, которое не попробуете ни в ресторане, ни в пиццерии

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самая необычная пицца готовится по этому рецепту
Самая необычная пицца готовится по этому рецепту. Фото 1000.menu

То ли пицца, то ли жульен, но это блюдо понравится всем

Когда речь заходит об итальянской кухне, мы сразу же вспоминаем о нашем любимом блюде — пицце. Она выручает нас часто — на завтрак, обед или ужин. Также мы готовим ее к дружеским посиделкам или для романтического ужина.

Рецептов пицц невероятное количество. Однако сегодня мы… смешаем пиццу с жульеном. Сочетание двух популярных блюд в одном даст очень интересный эффект и вкус. Таким необычным рецептом поделилась футблогер kristina_ne_pp.

Как приготовить пиццу "Жульен"

Ингредиенты на 2 пиццы:

  • куриное филе — 250 г;
  • шампиньоны — 7 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сливки — 200 мл;
  • сыр — 200 г.;
  • петрушка — 2 стебля;
  • вода (теплая) — 250 мл;
  • мука — 400 г;
  • дрожжи сухие — 7 г;
  • сахар — 7 г;
  • соль — 6 г;
  • масло — 30 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • манка (или мука)- для раскатки;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. Просеиваем муку, смешиваем с теплой водой, солью, дрожжами, сахаром и маслом. Замешиваем тесто, даем ему отдохнуть 30-40 минут.
  2. Лук, куриное филе и грибы нарезаем соломкой.
  3. Обжариваем до золотистого состояния лук, туда же добавляем мясо и грибы и жарим все на сильном огне. Заливаем сливками, в конце добавляем зелень.
  4. Тесто делим на две части, формируем две пиццы. Выкладываем на них начинку, посыпаем сыром. Укладываем пиццу на горячий противень и отправляем в духовку, разогретую до максимума, на 10-15 минут.

Для приготовления такой пиццы можно использовать также домашний соус по рецепту "Телеграфа". Так блюдо будет еще вкуснее!

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