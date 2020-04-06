Рецепт дня: овочевий супчик

Експерти радять їсти перші страви хоча б тричі на тиждень. Вони містять оптимальну кількість вуглеводів, білків і харчових волокон, необхідних організмові. Особливо актуальні бульйони, юшки, супи, борщі, капусняки восени і взимку, бо крім того, що тамують голод, ще й зігрівають!
ІНГРЕДІЄНТИ:
Суміш "Овочева" - 400 г
Картопля - 3-4 шт
Цибуля ріпчаста - 1 шт
М'ясний бульйон - 2 л
Рослинна олія
Спеції - за смаком
Зелень
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап №1
Картоплю почистити і нарізати на невеликі шматочки. Цибулю нарізати кубиками і підсмажити на невеликій кількості рослинної олії.
Етап №2
Заморожені овочі помістити в киплячий м'ясний бульйон. Коли суміш закипить, додати картоплю. Через деякий час - обсмажену цибулю і спеції (сіль, перець, лавровий лист). Варити до готовності.
Етап №3
Подавати до столу зі сметаною і зеленню.