Рецепт дня: овочевий супчик

Овочевий суп містить оптимальну кількість вуглеводів і білків, необхідних організмові.

Експерти радять їсти перші страви хоча б тричі на тиждень. Вони містять оптимальну кількість вуглеводів, білків і харчових волокон, необхідних організмові. Особливо актуальні бульйони, юшки, супи, борщі, капусняки восени і взимку, бо крім того, що тамують голод, ще й зігрівають!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Суміш "Овочева" - 400 г

Картопля - 3-4 шт

Цибуля ріпчаста - 1 шт

М'ясний бульйон - 2 л

Рослинна олія

Спеції - за смаком

Зелень

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап №1

Картоплю почистити і нарізати на невеликі шматочки. Цибулю нарізати кубиками і підсмажити на невеликій кількості рослинної олії.

Етап №2

Заморожені овочі помістити в киплячий м'ясний бульйон. Коли суміш закипить, додати картоплю. Через деякий час - обсмажену цибулю і спеції (сіль, перець, лавровий лист). Варити до готовності.

Етап №3

Подавати до столу зі сметаною і зеленню.