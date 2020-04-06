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Рецепт дня: овочевий супчик

Рецепт дня: овочевий супчик
08:37 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Овочевий суп містить оптимальну кількість вуглеводів і білків, необхідних організмові.

Експерти радять їсти перші страви хоча б тричі на тиждень. Вони містять оптимальну кількість вуглеводів, білків і харчових волокон, необхідних організмові. Особливо актуальні бульйони, юшки, супи, борщі, капусняки восени і взимку, бо крім того, що тамують голод, ще й зігрівають!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Суміш "Овочева" - 400 г

Картопля - 3-4 шт

Цибуля ріпчаста - 1 шт

М'ясний бульйон - 2 л

Рослинна олія

Спеції - за смаком

Зелень

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап №1

Картоплю почистити і нарізати на невеликі шматочки. Цибулю нарізати кубиками і підсмажити на невеликій кількості рослинної олії.

Етап №2

Заморожені овочі помістити в киплячий м'ясний бульйон. Коли суміш закипить, додати картоплю. Через деякий час - обсмажену цибулю і спеції (сіль, перець, лавровий лист). Варити до готовності.

Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Етап №3

Подавати до столу зі сметаною і зеленню.

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Все по темі:

Суп, Сниданок, Овочи, Рецепт дня, Користь, Дієта, Дієтологи.
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