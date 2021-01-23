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Субота, 23.01.2021
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Худнемо до літа: 5 рецептів легких салатів

Худнемо до літа: 5 рецептів легких салатів
06:49 Сьогодні Телеграф

Після новорічного олів’є всі переходять на легку їжу, аби швидше позбавитись наїжених кілограмів. Однак їжа повинно бути не тільки низькокалорійною, але й корисною. Пропонуємо вам п’ять варіантів простого і смачного салату з буряка.

Салат з буряком та сиром

Рецепт салата з буряком та сиром

Інгредієнти:

  • Буряк – 1 шт;
  • Твердий сир – 50г;
  • Яйце – 1 шт;
  • Рослинна олія;
  • Сіль та перець за смаком;
  • Кунжут за смаком.

Приготування:

Буряк та яйця відварити, охолодити та нарізати кубиками. Сир також порізати кубиками (приблизно однаковими). Всі інгредієнти змішати у глибокій тарілці. Додати сіль, перець та олію. Все перемішати. Зверху посипати кунжутом. Смачного!

Салат з буряком та чорносливом

Салат з буряком та чорносливом

Інгредієнти:

  • Буряк – 1 шт;
  • Твердий сир – 50 г;
  • Часник – 1 зубок;
  • Чорнослив в'ялений – 4-5 шт;
  • Грецькі горіхи – 20 г;
  • Сіль та перець за смаком;
  • Рослинна олія.

Приготування:

Буряк запекти в духовці до готовності (в середині повинен бути м’яким). Охолодити та натерти на крупній тертці. Твердий сир також натерти. Часник пропустити через прес. Чорнослив нарізати маленькими шматочками. Всі складники змішати. Додати сіль і перець, а також олію. Зверху посипати горіхи. Приємного апетиту!

Салат з яблуком та йогуртом

Салат з яблуком та йогуртом

Інгредієнти:

  • Буряк – 1 шт;
  • Яблуко – 1 шт;
  • Морква – 1 шт;
  • Йогурт без наповнювача.

Приготування:

Буряк відварити до готовності. Моркву почистити. Яблуко, моркву та варений буряк натерти на тертці. Додати йогурт за смаком та добре вимішати. Можна смакувати!

Салат з часником

Салат з часником

Інгредієнти:

  • Буряк – 2 шт;
  • Часник – 1-2 зубочки;
  • Твердий сир – 50 г;
  • Сметана за смаком;
  • Перець та сіль за смаком.

Приготування:

Буряк запекти або відварити до готовності. Охолодити, очистити та нарізати кубиками. Часник пропустити через прес. Сир також нарізати кубиками. Всі інгредієнти викласти в у глибоку миску, додати спеції та сметану. Перемішати. Готово!

Салат з горошком

Салат з горошком

Інгредієнти:

  • Буряк – 2 шт;
  • Горошок консервований – 50-60 г;
  • Цибуля – 1 шт;
  • Сік лимона – 2 ч.л. ;
  • Сіль, перець;
  • Рослинна олія.

Приготування:

Буряк відварити. Охолодити та натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями. Буряк та цибулю змішати. Додати горошок, лимонний сік, сіль, перець та рослинну олію. Перемішати і смакувати!

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Автор: Яна Мосійчук

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Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
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Буряк, Рецепти, Салати.
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