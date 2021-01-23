Худнемо до літа: 5 рецептів легких салатів

Після новорічного олів’є всі переходять на легку їжу, аби швидше позбавитись наїжених кілограмів. Однак їжа повинно бути не тільки низькокалорійною, але й корисною. Пропонуємо вам п’ять варіантів простого і смачного салату з буряка.
Інгредієнти:
Приготування:
Буряк та яйця відварити, охолодити та нарізати кубиками. Сир також порізати кубиками (приблизно однаковими). Всі інгредієнти змішати у глибокій тарілці. Додати сіль, перець та олію. Все перемішати. Зверху посипати кунжутом. Смачного!
Інгредієнти:
Приготування:
Буряк запекти в духовці до готовності (в середині повинен бути м’яким). Охолодити та натерти на крупній тертці. Твердий сир також натерти. Часник пропустити через прес. Чорнослив нарізати маленькими шматочками. Всі складники змішати. Додати сіль і перець, а також олію. Зверху посипати горіхи. Приємного апетиту!
Інгредієнти:
Приготування:
Буряк відварити до готовності. Моркву почистити. Яблуко, моркву та варений буряк натерти на тертці. Додати йогурт за смаком та добре вимішати. Можна смакувати!
Інгредієнти:
Приготування:
Буряк запекти або відварити до готовності. Охолодити, очистити та нарізати кубиками. Часник пропустити через прес. Сир також нарізати кубиками. Всі інгредієнти викласти в у глибоку миску, додати спеції та сметану. Перемішати. Готово!
Інгредієнти:
Приготування:
Буряк відварити. Охолодити та натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями. Буряк та цибулю змішати. Додати горошок, лимонний сік, сіль, перець та рослинну олію. Перемішати і смакувати!
Автор: Яна Мосійчук