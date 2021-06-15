Топ-3 літніх десерти від кондитера Лізи Глінської

Відомий кондитер Ліза Глінська в бесіді з виданням "Телеграф" поділилася своїми улюбленими рецептами десертів, які варто приготувати в літній сезон.

Сирно-ягідний десерт

Інгредієнти: 200 мл молока (0,8 склянки (обсяг склянки - 250 мл)), 50 г цукру (2 ст. л. з гіркою), 15 г кукурудзяного крохмалю (1/2 ст. л.), 200 г сиру ( 0,8 склянки, жирність 5-9%), 50 г полуничного пюре (1,5 ст. л.), 50 г смородинового пюре (1,5 ст. л.), 5 г желатину + 25 мл води (1 ч . л. з гіркою + 5 ч. л. води), 200 мл вершків (0,8 склянки, жирність від 30%).

Для декору: полуниця, 5 г цукрової пудри (1/2 ч. л.).

1. Замочіть желатин водою, залиште набухати на 5-10 хвилин.

2. Перетріть сир через сито.

3. Змішайте молоко, цукор і кукурудзяний крохмаль, поставте на вогонь, при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Прокип'ятіть 30 секунд.

4. Додайте набряклий желатин, перемішайте.

5. Додайте сир, перемішайте.

6. Додайте полуничне і порічкове пюре, перемішайте.

7. Збийте вершки до м'яких піків.

8. З'єднайте вершки з сирною масою, перемішайте.

9. Розкладіть крем по формах, поставте в холодильник мінімум на 2 години.

10. Прикрасьте десерт нарізаною полуницею. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Вишневий пиріг зі сметаною заливкою

Інгредієнти для приготування тіста: 100 г борошна (4 ст. л. з гіркою), 50 г вершкового масла (1/4 пачки, холодного), 40 г жовтка (2 шт.), 30 г цукру (4 ч. л.) , 3 г розпушувача (1/2 ч. л.), сіль.

1. Увімкніть духовку на 180 градусів з обдувом.

2. Змішайте жовтки з цукром.

3. Борошно з'єднайте з розпушувачем і сіллю.

4. Натріть на дрібній тертці холодне вершкове масло, вмочуючи його в борошно. Перетріть масло з борошном в крихту.

5. З'єднайте крихту з яйцями і цукром і замісіть тісто.

6. Оберніть тісто харчовою плівкою і приберіть в морозилку на 10 хвилин.

Для сметанної заливки знадобиться: 200 г сметани (0,8 склянки об'ємом 250 мл, жирність 15-20%), 50 г яйця (1 шт.), 70 г цукру (3 ст. л.), 10 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л. з гіркою), 0,5 ч. л. кориці, 300 г слив.

Підготуйте сливу: розріжте сливу навпіл, дістаньте кісточку, кожну половинку розрізати на 3 частини; додайте до нарізаних слив корицю і перемішайте.

Приготуйте сметанну заливку: змішайте яйце з цукром, додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте до однорідної консистенції, додайте сметану, знову перемішайте.

Формування пирога:

1. Візьміть форму діаметром 20 см, викладіть на дно форми тісто і розрівняйте його, формуючи бортики.

2. Викладіть на тісто підготовлені сливи в кориці.

3. Залийте сливи заливкою - вона не повинна доходить до краю на 1-2 мм.

4. Надішліть випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-35 хвилин.

5. Дайте готовому пирогу охолонути і потім присипте його цукровою пудрою.

Торт "Фрезье"

Інгредієнти для приготування масляного бісквіту (розрахований на форму діаметром 16 см): 100 г яйця (2 шт.), 20 г жовтка (1 шт.), 90 г борошна (3,5 ст. л. з гіркою), 80 г цукру (3 ст. л. з гіркою), 3 г розпушувача (1/2 ч. л.), 20 г вершкового масла (1,5 ст. л., 82%).

1. Увімкніть духовку на 165 градусів, з конвекцією.

2. Збийте яйця і жовток з цукром.

3. Розтопіть вершкове масло, додайте до яєць, перемішайте.

4. Змішайте борошно з розпушувачем, делікатно замісіть в загальну масу.

5. Закрутіть дно кільця фольгою, вилийте тісто в форму, поставте випікатися на 30-35 хвилин.

6. Дайте охолонути бісквіту, зніміть форму.

7. Зріжте верхівку, розріжте вздовж на 2 частини.

Інгредієнти для приготування фісташкового заварного крему: 300 мл молока (1,2 склянки), 60 г жовтка (3 шт.), 60 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою), 40 г фісташкової пасти (1 ст. л.), 15 г борошна (0,5 ст. л. з гіркою), 15 г кукурудзяного крохмалю (0,5 ст. л.), 20 г вершкового масла (1,5 ст. л., 82%), 6 г желатину + 30 мл води (1 ч. л. з гіркою + 1,5 ст. л.), 150 мл вершків (0,6 склянки, від 30%), 100 г маскарпоне.

1. Залийте желатин водою, дайте набрякнути 10-15 хвилин.

2. Змішайте жовтки з цукром.

3. Додайте борошно і кукурудзяний крохмаль, перемішайте.

4. Прогрійте молоко до ширяння, половину додайте до жовтків, перемішайте до однорідної консистенції.

5. Поверніть молоко з жовтками в сотейник. При постійному помішуванні доведіть до кипіння, кип'ятіть 30-40 секунд.

6. Додайте фісташкову пасту, желатинову масу, вершкове масло і перемішайте.

7. Накрийте плівкою в контакт і поставте в холодильник на 2-3 години.

8. Збийте вершки з маскарпоне до м'яких піків.

9. Збийте основу для крему, з'єднайте зі збитими вершками. Перемішайте.

10. Перекладіть крем в кондитерський мішок з круглою насадкою 10-12 мм.

Інгредієнти для приготування ванільного заварного крему (без фісташкової пасти): 300 мл молока (1,2 склянки), 60 г жовтка (3 шт.), 80 г цукру (3 ст. л. з гіркою), ваніль або ванільний цукор, 15 г борошна (0,5 ст. л. з гіркою), 15 г кукурудзяного крохмалю (0,5 ст. л.), 40 г вершкового масла (3 ст. л., 82%), 6 г желатину + 30 мл води (1 ч. л. з гіркою + 1,5 ст. л.), 150 мл сливок (0,6 склянки, від 30%), 100 г маскарпоне.

Потім приготуйте сироп для просочення. Знадобляться 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою) і 150 мл води (7,5 ст. л.). Змішайте цукор з водою, доведіть до кипіння і охолодіть.

Додатково візьміть 500 г полуниці.

Збірка торта:

1. Зріжте у полуниці хвостики, кожну ягідку розріжте навпіл.

2. Викладіть всередину кільця діаметром 18 см бордюрну стрічку.

3. Викладіть по діаметру борту крем, потім покладіть бісквіт. Просочіть бісквіт сиропом.

4. Викладіть на бісквіт полуницю по діаметру форми - зрізом ягід до борту.

5. Закрийте кремом простір між ягодами, розрівняйте крем шпателем.

6. Викладіть крем на бісквіт, зверху в крем занурте шматочки полуниці і знову закрийте їх кремом, крем розрівняйте.

7. Покладіть зверху другий бісквіт, просочіть його.

8. Заповніть простір між бісквітом і формою кремом.

9. Викладіть крем зверху на бісквіт, розрівняйте.

10. Поставте торт в холодильник на 2-3 години.

Інгредієнти для приготування швейцарської меренги: 60 г білка (2 шт.), 120 г цукру (0,6 склянки), щіпка лимонної кислоти.

1. Змішайте білок, цукор і лимонну кислоту.

2. Поставте суміш на парову баню, прогрійте, щоб цукор розчинився.

3. Збийте до стійких піків.

4. Перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Пелюсток".

Для декору знадобляться полуниця і подрібнена фісташка.

Декор торта:

1. Зніміть кільце, зверху викладіть меренгу.

2. Задекоруйте половинками полуниці та роздробленою фісташкою.

3. Зніміть бордюрну стрічку.