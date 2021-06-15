Скачать
Вівторок, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer
Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer
Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Ліза Глінська: "Пора переглянути традиційну українську кухню - настав час "живої їжі"

Ліза Глінська: "Пора переглянути традиційну українську кухню - настав час "живої їжі"
09:13 Сьогодні Телеграф

Відомий кондитер Ліза Глінська в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповіла про рівень і перспективи української кулінарної індустрії, а ще поділилася своїми улюбленими сезонними рецептами.

- Як оцінюєте нашу кулінарну індустрію?

- Дякую вам за запитання, про яке я і сама останнім часом досить часто замислююся. Можу сказати, що я часто подорожую по всьому світу, відвідуючи різні ресторани, вивчаючи кулінарію, особливо кондитерське мистецтво, яке займає в моєму житті, так і в подорожах - лідируючі позиції. Я завжди цікавлюся новими поєднаннями смаків, інноваційними технологіями та багато чим іншим. Відповідно, я досить вибаглива (посміхається. - Авт.).

Що стосується України, до недавнього часу я працювала по всій території нашої країни, викладаючи майстер класи в 15 регіонах. Можу сказати, що у нас досить добре, на високому рівні представлена ресторанна, кулінарна індустрія. Мене радує як інтер'єр, концепції, сама ідея, так і різноманітність страв, якість і свіжість продуктів.

"Смачна і красива, але головне - корисна": Ліза Глинська розповіла, як приготувати ПП-цукерки

- Як просувати українську кухню?

- Це складне для мене питання. Бо з чим у нас асоціюється зазвичай українська кухня? Борщ з салом, пампушками з часником, вареники, голубці... Це, звичайно ж, дуже смачно! Однак зараз все ж багато хто більше замислюється про здорову їжу і вводить в свій раціон корисні та якісні продукти, зменшуючи кількість смаженого, жирного... Тому я думаю, прийшов час смачної, корисної і «живої» їжі, час для того, щоб все-таки переглянути напрямок традиційної української кухні та вводити щось нове, де на першому місці буде більше свіжих, здорових і корисних продуктів.

 

- Кого вважаєте конкурентами в Україні?

- Для мене поняття "конкурент" дорівнює поняттю "одна команда". Я навпаки дуже тішуся з того, що з кожним роком в Україні з'являється все більше талановитих людей, які вносять нові ідеї, витки розвитку кулінарії та кондитерського мистецтва. Все це, в свою чергу, мотивує мене до створення чогось нового, показує правильність обраного напрямку, необхідність і можливість зростання, розвитку.

Адже по суті ми всі займаємося одним і тим же - розширюємо нашу потенційну цільову аудиторію, вносимо щось нове, формуємо цінності, смаки... Адже боків кулінарії так багато. А далі все залежить від вибору ніші, таргетованої групи, як залучити нових клієнтів, чим їх зацікавити, як виділитися і в чому відзначити свою унікальність. Для мене це захоплююча і цікава гра, де кожен виходить переможцем. Впевнена, місця вистачить усім.

- Якби ви відкривали зараз заклад, то якого напряму?

- В умовах сучасного часу, не планую відкривати свій заклад. Минулий рік показав, наскільки зараз нестабільний час, тому я сконцентрована на онлайн-проектах - нові книги, майстер класи, відеоуроки, рецепти... Але якби відкривала свій заклад, то, звичайно ж, це була б кондитерська. Причому мені ближче кондитерська у вигляді бутика, як в Європі, де постійно можна було б придбати свіжі та смачні десерти французької класики - мусові торти, тістечка, наприклад. А також окремий напрямок "Корисних десертів".

У бесіді з виданням "Телеграф" кондитер поділилася кращими рецептами десертів, які стануть знахідкою цього літа. Детальніше про них - в нашому матеріалі:

Топ-3 літніх десерти від кондитера Лізи Глінської

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ліза Глінська заручилася зі своїм бойфрендом під час відпочинку в Домініканській Республіці.

Для довідки: Ліза Глінська - переможець телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф-2", засновник і викладач «Цукерної школи "GL", автор і видавець трьох книг з кондитерського мистецтва, кулінарний експерт українських телешоу, лауреат Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres 2016 в Парижі і суддя телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали" і "МастерШеф-9". Має свій сайт, веде сторінку в Instagram і канал на YouTube.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 77

Все по темі:

Кулинария, Кондитер, Українська кухня, Десерти, Ліза Глінська, Єлизавета Глінська.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Саміт НАТО: чи дадуть Україні шанс?
02 Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
03 Байден знову в грі: чим завершився саміт G7
04 Електромобілі по $4,5 тисячі б'ють рекорди продажів в Китаї: страждає навіть Ілон Маск
05 Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Призначення Вітренка головою&quot;Нафтогазу&quot; було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся