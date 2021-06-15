Ліза Глінська: "Пора переглянути традиційну українську кухню - настав час "живої їжі"

Відомий кондитер Ліза Глінська в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповіла про рівень і перспективи української кулінарної індустрії, а ще поділилася своїми улюбленими сезонними рецептами.

- Як оцінюєте нашу кулінарну індустрію?

- Дякую вам за запитання, про яке я і сама останнім часом досить часто замислююся. Можу сказати, що я часто подорожую по всьому світу, відвідуючи різні ресторани, вивчаючи кулінарію, особливо кондитерське мистецтво, яке займає в моєму житті, так і в подорожах - лідируючі позиції. Я завжди цікавлюся новими поєднаннями смаків, інноваційними технологіями та багато чим іншим. Відповідно, я досить вибаглива (посміхається. - Авт.).

Що стосується України, до недавнього часу я працювала по всій території нашої країни, викладаючи майстер класи в 15 регіонах. Можу сказати, що у нас досить добре, на високому рівні представлена ресторанна, кулінарна індустрія. Мене радує як інтер'єр, концепції, сама ідея, так і різноманітність страв, якість і свіжість продуктів.

- Як просувати українську кухню?

- Це складне для мене питання. Бо з чим у нас асоціюється зазвичай українська кухня? Борщ з салом, пампушками з часником, вареники, голубці... Це, звичайно ж, дуже смачно! Однак зараз все ж багато хто більше замислюється про здорову їжу і вводить в свій раціон корисні та якісні продукти, зменшуючи кількість смаженого, жирного... Тому я думаю, прийшов час смачної, корисної і «живої» їжі, час для того, щоб все-таки переглянути напрямок традиційної української кухні та вводити щось нове, де на першому місці буде більше свіжих, здорових і корисних продуктів.

- Кого вважаєте конкурентами в Україні?

- Для мене поняття "конкурент" дорівнює поняттю "одна команда". Я навпаки дуже тішуся з того, що з кожним роком в Україні з'являється все більше талановитих людей, які вносять нові ідеї, витки розвитку кулінарії та кондитерського мистецтва. Все це, в свою чергу, мотивує мене до створення чогось нового, показує правильність обраного напрямку, необхідність і можливість зростання, розвитку.

Адже по суті ми всі займаємося одним і тим же - розширюємо нашу потенційну цільову аудиторію, вносимо щось нове, формуємо цінності, смаки... Адже боків кулінарії так багато. А далі все залежить від вибору ніші, таргетованої групи, як залучити нових клієнтів, чим їх зацікавити, як виділитися і в чому відзначити свою унікальність. Для мене це захоплююча і цікава гра, де кожен виходить переможцем. Впевнена, місця вистачить усім.

- Якби ви відкривали зараз заклад, то якого напряму?

- В умовах сучасного часу, не планую відкривати свій заклад. Минулий рік показав, наскільки зараз нестабільний час, тому я сконцентрована на онлайн-проектах - нові книги, майстер класи, відеоуроки, рецепти... Але якби відкривала свій заклад, то, звичайно ж, це була б кондитерська. Причому мені ближче кондитерська у вигляді бутика, як в Європі, де постійно можна було б придбати свіжі та смачні десерти французької класики - мусові торти, тістечка, наприклад. А також окремий напрямок "Корисних десертів".

У бесіді з виданням "Телеграф" кондитер поділилася кращими рецептами десертів, які стануть знахідкою цього літа. Детальніше про них - в нашому матеріалі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ліза Глінська заручилася зі своїм бойфрендом під час відпочинку в Домініканській Республіці.

Для довідки: Ліза Глінська - переможець телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф-2", засновник і викладач «Цукерної школи "GL", автор і видавець трьох книг з кондитерського мистецтва, кулінарний експерт українських телешоу, лауреат Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres 2016 в Парижі і суддя телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали" і "МастерШеф-9". Має свій сайт, веде сторінку в Instagram і канал на YouTube.