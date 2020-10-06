Підсумки виборів в Киргизстані недійсні: прийнято важливе рішення

ЦВК Киргизстану визнав недійсними підсумки виборів, через які почалися масові протести.

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів.

За попередніми даними межу в 7%, що дає партії можливість увійти до складу вищого законодавчого органу, подолали «Бірімдік» (24%), «Мекен Киргизстан» (23%), «Бутун Киргизстан» (7%) і «Киргизстан» (9 %).

Тепер же ці результати визнані недійсними.

Один з членів ЦВК Гульнара Джурабаєва заявила, що комісія і зовсім хотіла достроково припинити повноваження.

Про те, що результати парламентських виборів анульовані, але дата нового голосування поки не призначена раніше заявляв колишній міністр юстиції Киргизстану і кандидат в депутати від партії "Бір Бол" Алмамбет Шикмаматов.

Нагадаємо, протести в Киргизстані почалися в понеділок, 5 жовтня після оголошення попередніх підсумків парламентських виборів, в яких більшість голосів отримали провладні партії. Ряд відомих опозиційних партій заявили про грубі порушення в ході виборів, у тому числі про масовий підкуп голосів виборців і використання адміністративного ресурсу.

Вночі протестувальники увірвалися в будівлю парламенту і підпалили його. Колишнього спікера парламенту Адахана Мадумарова захопили і вели через натовп. Почали звільняти політв'язнів.