"Вибухонебезпечна Україна": Путін пояснив, навіщо нарощує міць на російсько-українському кордоні

Під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив, що на своїй території він може дислокувати війська, як йому заманеться.

Так він відповів на питання про посилення присутності Росії біля кордону з Україною - цитує шефа його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Путін заявив Меркель, що ситуація у "вибухонебезпечною" Україною нібито дуже нестабільна. Мовляв, саме тому Росія і нарощує міць: лише для захисту.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву щодо ситуації на Донбасі і раптово згадав про різанину в Сребрениці.

За словами Пєскова, на сьогоднішній день ситуація на лінії розмежування в Україні нестабільна і все йде до того, що в будь-який момент можуть початися повномасштабні бойові дії.