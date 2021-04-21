Путін зі слів про "скромність" Росії перескочив до погроз: "Пошкодують так, як давно не шкодували"

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в світі з'явився "новий вид спорту" в усьому звинувачувати РФ.

Про це він заявив в рамках свого весняного звернення у 2021 році, повідомляє "Телеграф".

"Ми ведемо себе стримано, без іронії, скромно, часто не тільки не відповідаємо на недружні акції, а й на відверте хамство", - сказав Путін.

У той же час, на його думку, цілий ряд країн нібито завели "непристойний звичай" чіпляти Росію "то тут, то там без всяких причин".

Відразу після цього Путін перейшов до погроз, обіцяючи "швидку"й "жорстку" відповідь для тих, хто підступає до "червоної межі".

"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували", - пригрозив російський лідер.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в рамках свого звернення Путін заявив, що Росія нібито перевершила країни Заходу в боротьбі з коронавірусом.