Путінський газопровід не допоможе? Росія хоче продовжувати перекидати газ через Україну

Будівництво "Північного потоку-2" не вплине на транзит російського газу через Україну, поки діють відповідні домовленості.

Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський.

"У нас немає завдання призупинити постачання газу через Україну", - запевнив він.

Колишня радниця Коболєва оцінила ситуацію з "Північним потоком-2" для України

При цьому в російському МЗС додали, що Москва не буде використовувати енергетику і природні ресурси для шантажу і тиску.

"... Якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам", - уточнив Бірічевскій.

Як повідомлялося раніше, 20 травня США скасували санкції проти компанії-оператора "Північного потоку 2" Nord Stream 2 AG.

У МЗС України заявили, що це ще не означає, що Росія перемогла.