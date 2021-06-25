"Ми знаходимося в шоці": Протасевича і Сапегу випустили з СІЗО

У п'ятницю, 25 червня, стало відомо про те, що творця опозиційного білоруській владі Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича випустили з СІЗО. За інформацією його батька, він перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє BBC.

Також стало відомо про те, що запобіжний захід на домашній арешт змінили і його дівчині Софії Сапезі.

Як повідомляє TUT.BY з посиланням на батька Романа Дмитра, батьки сина поки не бачили: хлопець живе на орендованій квартирі в Мінську.

Також в орендоване житло з СІЗО в'їхала і Софія Сапега. Зміна запобіжного заходу стала справжньою несподіванкою для її батьків.

"Ми знаходимося в шоці", - сказав вітчим Софії Сергій Дудич, залишивши питання "Чи зняті з дівчини звинувачення" без відповіді, щоб не нашкодити дочці.

Нагадаємо, що Софію затримали 23 травня разом з екс-головним редактором ТГ-каналу "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, був примусово посаджений в Мінську через повідомлення про нібито мінування. Хлопця і дівчину звинуватили в терористичній діяльності і відправили в СІЗО.

Як повідомлялося раніше, на початку червня Протасевич дав інтерв'ю на білоруському телебаченні, де засвітив в кадрі нові шрами на руках.