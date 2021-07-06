У Росії знайшли уламки літака Ан-26: перше фото з місця НП

Стала відома доля зниклого з радарів рейсу Петропавловськ-Камчатський - Палана, на борту якого було 28 осіб. У Росавіації заявили, що знайшли уламки Ан-26 на березі Охотського моря - до пункту призначення літак не долетів 4 км.

Згідно з оперативною інформацією, частини повітряного судна виявили близько полудня. Експерти кажуть, що літак міг вдаритися об скелю і розбитися, а його уламки впали частково в воду і на берег.

На момент виходу новини нікого з пасажирів і екіпажу не знайшли.

На борту перебувало 22 пасажири, в тому числі двоє дітей 7 і 14 років, а також шість членів екіпажу. Також серед зниклих безвісти - глава селища Палана, начальник фінуправління і начальник мобілізаційного відділу місцевої адміністрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні Філіппін в барангаев зазнав катастрофи військовий літак С-130. На його борту перебувало 85 осіб.

Також нагадаємо, 19 червня в Кемеровській області Росії через відмову двигунів зазнав аварії літак Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в якому летіли спортсмени-парашутисти.