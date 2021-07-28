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Білорусь залишає кордони закритими для більшості українців: на кого заборона не поширюється

Білорусь залишає кордони закритими для більшості українців: на кого заборона не поширюється
Оновлено 21:01 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Білорусь поки що не збирається відкривати кордони для українців після того, як 2 липня невизнаний міжнародною спільнотою білоруський президент Олександр Лукашенко віддав прикордонникам наказ не дозволяти в'їзд громадянам України нібито через транспортування "величезної кількості зброї".

Про це в середу, 28 липня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд в Республіку Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Обмеження в'їзду в сусідню країну не поширюється на українців з дипломатичними або службовими паспортами, а також голів або членів офіційних делегацій.

Також перетинати кордон можуть громадяни України, які надають міжнародну допомогу Білорусі.

В'їзд дозволено водіям транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад.

Також вільно перетинати кордон з Білоруссю можуть українці, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі. Або ж ті, хто має дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують.

В'їзд дозволено для тих, хто хоче відвідати важкохворого, або приїхати на похорон родича.

Крім того, Білорусь відкриває кордони для перевізників стовбурових клітин або органів для трансплантації, а також для транзиту в Чорнобильську зону відчуження.

У пресцентрі зазначають, що громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі повинні при перетині кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після заяви Лукашенка про закриття кордонів, 12 липня глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив про заборону в'їзду тільки для кримінальних елементів.

Нагадуємо, як "Телеграфу" прокоментував крок невизнаного міжнародною спільнотою президента РБ експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігор Тишкевич.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Білорусь, Олександр Лукашенко, Держприкордонслужба, Кордони.
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