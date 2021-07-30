Вірменія готова віддати Росії свій кордон з Азербайджаном: чого чекати від росіян на вістрі конфлікту?

Давній конфлікт між Вірменією і Азербайджаном не вщухає в Нагірному Карабасі і прилеглих районах. Здається, що чергове перемир'я знаходиться на межі зриву.

Недавня стаття на сайті "Aljazeera" розповідає про поточну ситуацію і про пропозиції, які лунають від вірменського уряду. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

На тлі зростаючої напруженості між Вірменією і Азербайджаном, Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував розмістити російські прикордонні війська вздовж кордону двох сусідніх країн.

29 червня він висловив цю пропозицію, оскільки Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню, на який обидві сторони погодилися напередодні, за посередництвом Росії, щоб зупинити смертоносні зіткнення на їх спільному кордоні.

"У ситуації, що склалася, я вважаю за доцільне розглянути питання про розміщення постів російських прикордонників на всьому протязі вірмено-азербайджанського кордону", - заявив Пашинян на засіданні уряду.

Він сказав, що Вірменія готується обговорити цю пропозицію з Москвою і що цей крок дозволить проводити роботи з демаркації та делімітації кордону без ризику військових зіткнень.

Раніше міністерство оборони Вірменії повідомило, що рано вранці в четвер азербайджанські війська відкрили вогонь по вірменських позиціях на Гегаркунікській ділянці кордону. Вірменія змушена була відкрити у відповідь вогонь.

У своїй заяві він охарактеризував ситуацію як спокійну станом на 7 ранку за місцевим часом.

У заяві міністерства оборони Азербайджану говориться, що вірменські сили відкрили вогонь з автоматів і гранатометів в напрямку села в Кельбаджарському районі і застосовували ручні гранати. Азербайджанські сили відкрили у відповідь вогонь.

Припинення вогню було оголошено в середу після однієї з найважчих прикордонних сутичок з часу минулорічної шеститижневої війни між вірменськими силами і азербайджанськими військами через спірний регіон Нагірний Карабах і прилеглі території.

Вірменія заявила, що троє її військовослужбовців були вбиті і двоє поранені. Азербайджан заявив, що два їх бійця отримали поранення.

У минулому році в ході бойових дій з вересня по листопад азербайджанські війська витіснили етнічні вірменські сили з територій, які вони контролювали з 1990-х років в Нагірному Карабасі і навколо нього. Після цього Росія виступила посередником в мирному врегулюванні, і зіткнення припинилися.

З тих пір розгорілася кипляча прикордонна суперечка між двома сторонами, причому обидві сторони звинувачували одна одну в окремих вторгнення на сусідню територію в останні місяці. Все це підкреслює крихкість нинішнього режиму припинення вогню.

Москва розмістила в цьому районі близько 2 тис миротворців для спостереження за дотриманням листопадової угоди.

У четвер, 29 липня, Сполучені Штати заявили, що засуджують "недавню ескалацію насильства вздовж міжнародного кордону між Вірменією і Азербайджаном" і закликали обидві сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню.

"Зберігається напруженість уздовж кордону між Вірменією і Азербайджаном і це підкреслює той факт, що тільки всеосяжне рішення, в якому розглядаються всі невирішені питання, може нормалізувати відносини між двома країнами і дозволити людям регіону мирно жити разом", - заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс в своїй заяві.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Вірменія загрожує загостренням, бо в Карабасі відбувся новий інцидент.