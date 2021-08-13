Геть з країни: з Росії виганяють британську журналістку за незручне запитання Лукашенко

У Росії відмовилися продовжувати робочу візу журналістці британської телерадіомовної корпорації "ВВС" Сари Рейнсфорд через те, що вона під час "Великої розмови з президентом" поставила незручне запитання невизнаному міжнародною спільнотою правителю Білорусі Олександру Лукашенко.

Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє телеканал "Росія 24".

За даними ЗМІ, журналістка повинна покинути РФ до кінця місяця.

Все через її питання до Лукашенка, чи не вважає він, що втратив легітимність після жорстоких репресій в країні.

Очевидно, що невизнаному міжнародною спільнотою президенту це питання не сподобалося, тому журналістку вирішили якомога швидше відправити з Росії.

Про Сару Рейнсфорд відомо, що вона має досить-таки величезний досвід і працює у сфері журналістики багато років. За даними ЗМІ, раніше Рейнсфорд займалася своєю професією в Гавані, Стамбулі та Мадриді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час пресконференції 9 серпня Лукашенко допустив можливість третьої світової війни та заявив, що Росія в цьому випадку може розмістити в Білорусі не одну військову базу, а перемістити всіх своїх військових.

Крім того, в п'ятницю, 13 серпня, Лукашенко знову сказав, що третя світова війна може статися - "Це не жарт".