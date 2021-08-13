"Це не жарт": Лукашенко знову вибухнув погрозами Третьої світової

Невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вразив всіх своїми заявами під час останньої пресконференції, заявив про можливість початку третьої світової війни.

Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє пресслужба президента Республіки Білорусь.

Заява про можливі масштабні бойові дії прозвучала з вуст Лукашенка під час робочої поїздки в Рогачевський район Гомельської області.

"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю обставини, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я говорю, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - сказав невизнаний міжнародною спільнотою президент.

Крім того, Лукашенко зазначив, що не хоче, щоб Білорусь стала полем битви, "як це було завжди".

Також він заявив, що в разі, якщо станеться напад на територію Білорусі, то Росія розцінить це напад, як на себе.

"Якщо вони (війська США і країн ЄС) влізуть в Білорусь, то, природно, Росія дивиться на це як на своє. Тому що, не дай бог, впаде Білорусь - під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Чи не там десь за Києвом і на Чорному морі, а під Смоленськом. І тут зійдуться ось ці сили ", - говорить Лукашенко.

Під час "Великої розмови з президентом" Лукашенко також допустив можливість третьої світової війни та заявив, що Росія в цьому випадку може розмістити в Білорусі не одну військову базу, а перемістити всіх своїх військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Лукашенко на своїй останній пресконференції заявив, що під час підписання Мінських домовленостей в білоруську столицю за розпорядженням президента РФ привезли представників "ЛДНР".

Нагадуємо, що тоді Лукашенко також назвав умову, за якої він визнає Крим російським.