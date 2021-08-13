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"Це не жарт": Лукашенко знову вибухнув погрозами Третьої світової

"Це не жарт": Лукашенко знову вибухнув погрозами Третьої світової
Оновлено 20:22 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вразив всіх своїми заявами під час останньої пресконференції, заявив про можливість початку третьої світової війни.

Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє пресслужба президента Республіки Білорусь.

Заява про можливі масштабні бойові дії прозвучала з вуст Лукашенка під час робочої поїздки в Рогачевський район Гомельської області.

"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю обставини, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я говорю, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - сказав невизнаний міжнародною спільнотою президент.

Крім того, Лукашенко зазначив, що не хоче, щоб Білорусь стала полем битви, "як це було завжди".

Також він заявив, що в разі, якщо станеться напад на територію Білорусі, то Росія розцінить це напад, як на себе.

"Якщо вони (війська США і країн ЄС) влізуть в Білорусь, то, природно, Росія дивиться на це як на своє. Тому що, не дай бог, впаде Білорусь - під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Чи не там десь за Києвом і на Чорному морі, а під Смоленськом. І тут зійдуться ось ці сили ", - говорить Лукашенко.

Під час "Великої розмови з президентом" Лукашенко також допустив можливість третьої світової війни та заявив, що Росія в цьому випадку може розмістити в Білорусі не одну військову базу, а перемістити всіх своїх військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Лукашенко на своїй останній пресконференції заявив, що під час підписання Мінських домовленостей в білоруську столицю за розпорядженням президента РФ привезли представників "ЛДНР".

Нагадуємо, що тоді Лукашенко також назвав умову, за якої він визнає Крим російським.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Білорусь, Олександр Лукашенко, Третя світова війна, Республіка Білорусь.
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