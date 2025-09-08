Там досі немає пам'ятника: як виглядає могила ведучого КВК Маслякова через рік

Телеведучий помер 8 вересня 2024 року і був похований на Новодівичому кладовищі

Олександр Масляков — відомий російський телеведучий і путініст, який стояв біля джерел створення КВК. Він також відомий як довірена особа Путіна, підтримував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну. В цей день, 8 вересня 2024 року, зірка телеекранів помер.

"Телеграф" розповість, що відомо про смерть Маслякова, де його поховали і як виглядає його могила.

Олександра Масляков — смерть, похорон, могила

Засновник КВК у Росії помер 8 вересня 2024 року на 83 році життя. У 2022 році у Маслякова виявили рак легень, а до того він перехворів на коронавірус. Відомо, перед смертю телеведучий кілька місяців лежав у паліативному відділенні.

Олександр Масляков був засновником КВК у Росії

Поховали Маслякова 11 вересня на Новодівичому кладовищі поряд із могилами Ігоря Кириллова, Еліни Бистрицької та Людмили Гурченко. Церемонія похорону була закритою, пускали лише найближчих родичів, друзів та колег.

Після похорону могила буквально потонула в букетах квітів та вінках. На ній встановили дерев’яний хрест та чорно-білий портрет телеведучого.

Могила Маслякова після похорону

До речі, за кілька тижнів могилу Маслякова осквернили. Хлопець, який страждає на психічні розлади, вирвав хрест, розкидав квіти і перемістив фотографії. Проте його швидко затримали та помістили до психіатричної лікарні.

Могилу Маслякова відвідав вандал через кілька тижнів після похорону

При цьому, навіть через рік після смерті на могилі Маслякова, все ще не встановили пам’ятник. Як пишуть російські ЗМІ, сім’я вже визначилася з дизайном пам’ятника, проте його ще не встановили.

Так виглядає могила Маслякова без пам’ятника

У ютуб-каналі @andreyflor опублікували свіже відео з могили телеведучого, де можна побачити, що місце поховання обнесене укриттям. Ймовірно, там зараз триває встановлення пам'ятника.

Що говорив Масляков про війну в Україні?

Олександр Масляков був вірним путіністом, отримував підтримку своїх КВК-проектів на державному телебаченні і був лояльним до Кремля як у житті, так і в роботі. Він неодноразово відвідував окупований Росією Крим, за що потрапив до бази "Миротворця". Також він гастролював і на окупованих територіях Донбасу та влаштовував там виступи КВК.

Путін бував на концертах КВК. Фото: Getty Images

Колишнього гравця у КВК, а нині президента України Володимира Зеленського, якого Масляков добре знав, він називав "маріонеткою Заходу". Він прямо підтримував агресію РФ проти України та геноцид українського народу. Олександр Масляков був типовим представником "руского міра", просував пропагандистські наративи та підтримував путінський режим.

