Там до сих пор нет памятника: как выглядит могила ведущего КВН Маслякова спустя год

Телеведущий умер 8 сентября 2024 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище

Александр Масляков — известный российский телеведущий и путинист, который стоял у истоков создания КВН. Он также известен, как доверенное лицо Путина, поддерживал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение в Украину. 8 сентября 2024 года звезда телеэкранов умер.

"Телеграф" расскажет, что известно о смерти Маслякова, где его похоронили и как выглядит его могила.

Александра Масляков — смерть, похороны, могила

Основатель КВН в России умер 8 сентября 2024 года на 83 году жизни. В 2022 году у Маслякова выявили рак легких, а до того он переболел коронавирусом. Известно, что перед смертью телеведущий несколько месяцев лежал в паллиативном отделении.

Александр Масляков был основателем КВН в России

Похоронили Маслякова 11 сентября на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Игоря Кириллова, Элины Быстрицкой и Людмилы Гурченко. Церемония похорон была закрытой, пускали только самых близких родственников, друзей и коллег.

После похорон могила буквально утонула в букетах цветов и венках. На ней установили деревянный крест и черно-белый портрет телеведущего.

Могила Маслякова после похорон

К слову, спустя несколько недель могилу Маслякова осквернили. Парень, страдающий психическими расстройствами, вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Однако его быстро задержали и поместили в психиатрическую больницу.

Могилу Маслякова посетил вандал спустя несколько недель после похорон

При этом даже спустя год после смерти на могиле Маслякова все еще не установили памятник. Как пишут российские СМИ, семья уже определилась с дизайном памятника, однако его еще не установили.

Так выглядит могила Маслякова без памятника

В ютуб-канале @andreyflor опубликовали свежее видео с могилы телеведущего, на котором можно увидеть, что место захоронения обнесено укрытием. Вероятно там сейчас продолжается установка памятника.

Что говорил Масляков о войне в Украине?

Александр Масляков был верным путинистом, получал поддержку своих КВН-проектов на государственном телевидении и был лояльным к Кремлю, как в жизни, так и в работе. Он не раз посещал оккупированный Россией Крым, за что попал в базу "Миротворца". Также он гастролировал и на оккупированных территориях Донбасса и устраивал там выступления КВН.

Путин бывал на концертах КВН. Фото: Getty Images

Бывшего игрока в КВН, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, которого Масляков хорошо знал, он называл "марионеткой Запада". Он прямо поддерживал агрессию РФ против Украины и геноцид украинского народа. Александр Масляков был типичным представителем "русского мира", продвигал пропагандистские нарративы и поддерживал путинский режим.

