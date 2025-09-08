Там до сих пор нет памятника: как выглядит могила ведущего КВН Маслякова спустя год
-
-
Телеведущий умер 8 сентября 2024 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище
Александр Масляков — известный российский телеведущий и путинист, который стоял у истоков создания КВН. Он также известен, как доверенное лицо Путина, поддерживал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение в Украину. 8 сентября 2024 года звезда телеэкранов умер.
"Телеграф" расскажет, что известно о смерти Маслякова, где его похоронили и как выглядит его могила.
Александра Масляков — смерть, похороны, могила
Основатель КВН в России умер 8 сентября 2024 года на 83 году жизни. В 2022 году у Маслякова выявили рак легких, а до того он переболел коронавирусом. Известно, что перед смертью телеведущий несколько месяцев лежал в паллиативном отделении.
Похоронили Маслякова 11 сентября на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Игоря Кириллова, Элины Быстрицкой и Людмилы Гурченко. Церемония похорон была закрытой, пускали только самых близких родственников, друзей и коллег.
После похорон могила буквально утонула в букетах цветов и венках. На ней установили деревянный крест и черно-белый портрет телеведущего.
К слову, спустя несколько недель могилу Маслякова осквернили. Парень, страдающий психическими расстройствами, вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Однако его быстро задержали и поместили в психиатрическую больницу.
При этом даже спустя год после смерти на могиле Маслякова все еще не установили памятник. Как пишут российские СМИ, семья уже определилась с дизайном памятника, однако его еще не установили.
В ютуб-канале @andreyflor опубликовали свежее видео с могилы телеведущего, на котором можно увидеть, что место захоронения обнесено укрытием. Вероятно там сейчас продолжается установка памятника.
Что говорил Масляков о войне в Украине?
Александр Масляков был верным путинистом, получал поддержку своих КВН-проектов на государственном телевидении и был лояльным к Кремлю, как в жизни, так и в работе. Он не раз посещал оккупированный Россией Крым, за что попал в базу "Миротворца". Также он гастролировал и на оккупированных территориях Донбасса и устраивал там выступления КВН.
Бывшего игрока в КВН, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, которого Масляков хорошо знал, он называл "марионеткой Запада". Он прямо поддерживал агрессию РФ против Украины и геноцид украинского народа. Александр Масляков был типичным представителем "русского мира", продвигал пропагандистские нарративы и поддерживал путинский режим.
