Не знімається в кіно і "ставить" Путіна на коліна: що відомо зараз про зірку "Іронії долі" Брильську

У січні росЗМІ опублікували новину про те, що Брильська померла

Барбара Брильська — польська акторка, зірка культового радянського фільму "Іронія долі", яку росЗМІ "поховали" у січні 2025 року. І хоч артистка отримувала нагороду в СРСР, зараз вона жорстко критикує Путіна, за що її навіть хотіли вирізати з легендарної кінострічки.

Що варто знати

У кіно Барбара більше не знімається

Акторка жорстко критикує Путіна та засуджує війну в Україні

Через критику Путіна Брильську пропонували вирізати з фільму "Іронія долі"

Що відомо про Барбару Брильську

У кіно Брильська дебютувала ще у підлітковому віці — у 15 років вона знялася у фільмі "Калоші щастя" (1955). Згодом акторка знімалася і грала в театрі в Польщі. Її вважали однією з найпривабливіших актрис польського кіно того часу.

Барбара Брильська

Окрім батьківщини, Барбара знімалася й у Чехословаччині, Болгарії, Угорщині та СРСР. На головну роль Наді у фільмі "Іронія долі" режисер обрав її, ще коли вона не була російськомовною акторкою. Через мовний бар’єр її дублювала інша актриса — Валентина Тализіна. Однак це не завадило Брильській стати культовою постаттю в СРСР. До слова, за роль у цьому фільмі Барбара отримала Державну премію СРСР у 1977 році.

Барбара Брильська

Що каже про війну в Україні Барбара Брильська

Коли Росія напала на Україну, Брильська засудила дії країни-агресорки. За словами акторки, вона поважала як українців, так і росіян, але її глибоко засмучувало те, що відбувалося.

Ба більше, у 2015 році акторка зізнавалася, що любила Путіна, але він "розбив її серце". Однак з початком великої війни в одному з інтерв’ю Брильська звернулася до глави Кремля і сказала йому стати на коліна. Через це "верхівка" РФ хотіла навіть, щоб Барбару вирізали з фільму "Іронія долі", а її обличчя замінити іншою акторкою за допомогою ШІ.

Новина про "смерть" Барбари Брильської

На початку 2025 року у російських ЗМІ з’явилася новина про те, що життя Барбари Брильської обірвалося. Однак це виявилося фейком. Насправді померла її майже тезка — Барбара Рильська, але за кілька днів до того.

Фейк про те, що Барбара Брильська померла

Де зараз Барбара Брильська

Відомо, що Брильська мешкає у Варшаві і не знімається у кіно. Вона дистанціювалася від публічності та виступів і проводить час із сім’єю. Акторка присвячує час відпочинку і отримує задоволення від буденних радощів. Акторці зараз 84 роки.

Барбара Брильська

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз українка та зірка "Операції "Ы" та інших пригод Шурика" Ковалець. В кіно вона більше не знімається.