В январе росСМИ опубликовали новость о том, что Брыльская умерла

Барбара Брыльска — польская актриса, звезда культового советского фильма "Ирония судьбы", которую росСМИ "похоронили" в январе 2025 года. И хотя артистка получала награду в СССР, сейчас она жестко критикует Путина, за что даже хотели вырезать ее из легендарной киноленты.

Что следует знать

В кино Барбара больше не снимается

Актриса жестко критикует Путина и осуждает войну в Украине

Из-за критики Путина Брыльску предлагали вырезать из фильма "Ирония судьбы"

Что известно о Барбаре Брыльской

В кино Брыльска дебютировала еще в подростковом возрасте — в 15 лет она снялась в фильме "Калоши счастья" (1955). Позже актриса снималась и играла в театре в Польше. Ее считали одной из самых привлекательных актрис польского кино того времени.

Барбара Брыльская

Кроме родины Барбара снималась и в Чехословакии, Болгарии, Венгрии и СССР. На главную роль Нади в фильме "Ирония судьбы" режиссер выбрал ее, когда она еще не была русскоязычной актрисой. Из-за языкового барьера ее дублировала другая актриса — Валентина Талызина. Однако это не помешало Брыльской стать культовой фигурой в СССР. За роль в этом фильме Барбара получила Государственную премию СССР в 1977 году.

Барбара Брыльская

Что говорит о войне в Украине Барбара Брыльска

Когда Россия напала на Украину, Брыльска осудила действия страны-агрессора. По словам актрисы, она уважала как украинцев, так и россиян, но ее глубоко огорчало происходящее.

Более того, в 2015 году актриса признавалась, что любила Путина, но он "разбил ее сердце". Однако с началом великой войны в одном из интервью Брыльска обратилась к главе Кремля и сказала ему стать на колени. Поэтому "верхушка" РФ хотела даже, чтобы Барбару вырезали из фильма "Ирония судьбы", а ее лицо заменить другой актрисой с помощью ИИ.

Новость о "смерти" Барбары Брыльской

В начале 2025 года в российских СМИ появилась новость о том, что жизнь Барбары Брыльской оборвалась. Однако это оказалось фейком. На самом деле умерла ее почти тезка Барбара Рыльская, но за несколько дней до того.

Фэйк о том, что Барбара Брыльская умерла

Где сейчас Барбара Брыльска

Известно, что Брыльска живет в Варшаве и не снимается в кино. Она дистанцировалась от публичности и выступлений и проводит время с семьей. Актриса посвящает время отдыху и получает удовольствие от обыденных радостей. Актрисе сейчас 84 года.

Барбара Брыльская

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас украинка и звезда "Операции "Ы" и других приключений Шурика" Ковалец. В кино она больше не снимается.