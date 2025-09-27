Не снимается в кино и "ставит" Путина на колени: что известно сейчас о звезде "Иронии судьбы" Брыльской
В январе росСМИ опубликовали новость о том, что Брыльская умерла
Барбара Брыльска — польская актриса, звезда культового советского фильма "Ирония судьбы", которую росСМИ "похоронили" в январе 2025 года. И хотя артистка получала награду в СССР, сейчас она жестко критикует Путина, за что даже хотели вырезать ее из легендарной киноленты.
Что следует знать
- В кино Барбара больше не снимается
- Актриса жестко критикует Путина и осуждает войну в Украине
- Из-за критики Путина Брыльску предлагали вырезать из фильма "Ирония судьбы"
Что известно о Барбаре Брыльской
В кино Брыльска дебютировала еще в подростковом возрасте — в 15 лет она снялась в фильме "Калоши счастья" (1955). Позже актриса снималась и играла в театре в Польше. Ее считали одной из самых привлекательных актрис польского кино того времени.
Кроме родины Барбара снималась и в Чехословакии, Болгарии, Венгрии и СССР. На главную роль Нади в фильме "Ирония судьбы" режиссер выбрал ее, когда она еще не была русскоязычной актрисой. Из-за языкового барьера ее дублировала другая актриса — Валентина Талызина. Однако это не помешало Брыльской стать культовой фигурой в СССР. За роль в этом фильме Барбара получила Государственную премию СССР в 1977 году.
Что говорит о войне в Украине Барбара Брыльска
Когда Россия напала на Украину, Брыльска осудила действия страны-агрессора. По словам актрисы, она уважала как украинцев, так и россиян, но ее глубоко огорчало происходящее.
Более того, в 2015 году актриса признавалась, что любила Путина, но он "разбил ее сердце". Однако с началом великой войны в одном из интервью Брыльска обратилась к главе Кремля и сказала ему стать на колени. Поэтому "верхушка" РФ хотела даже, чтобы Барбару вырезали из фильма "Ирония судьбы", а ее лицо заменить другой актрисой с помощью ИИ.
Новость о "смерти" Барбары Брыльской
В начале 2025 года в российских СМИ появилась новость о том, что жизнь Барбары Брыльской оборвалась. Однако это оказалось фейком. На самом деле умерла ее почти тезка Барбара Рыльская, но за несколько дней до того.
Где сейчас Барбара Брыльска
Известно, что Брыльска живет в Варшаве и не снимается в кино. Она дистанцировалась от публичности и выступлений и проводит время с семьей. Актриса посвящает время отдыху и получает удовольствие от обыденных радостей. Актрисе сейчас 84 года.
