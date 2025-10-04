Зірка серіалів із 2000-х більше не може ходити: що відомо про невиліковний діагноз актора Еріка Дейна

Актор важко хворий і пересувається в кріслі колісному

Ерік Дейн — американський кіноактор та зірка серіалів із нульових, який свого часу підкорив глядачів у всьому світі. Серед його ключових ролей — серіали "Зачаровані", "Анатомія пристрасті", "Ейфорія" та інші. Також він багато знімався у повнометражних голлівудських фільмах. У жовтні 2025 року стало відомо, що у актора невиліковна хвороба, через яку він тепер не може ходити.

Що варто знати:

У актора Еріка Дейна діагностовано невиліковне захворювання – бічний аміотрофічний склероз (ALS)

Через прогрес хвороби він втратив здатність ходити і тепер пересувається в кріслі колісному

Тяжкий діагноз у 2022 році згуртував Дейна та його дружину Ребекку Гейхарт, які планували розлучатися

"Телеграф" розповідає, що відомо про діагноз Еріка Дейна і як він зараз виглядає.

Ерік Дейн у молодості. Фото: Getty Images

Ерік Дейн — краш із нульових

Ерік Дейн народився 9 листопада 1972 року в Сан-Франциско, зараз йому 52 роки. Актор має змішане англійсько-німецьке та фінсько-єврейське походження, його батько був архітектором, а мати — домогосподарка.

Так актор виглядав у 2023 році до діагнозу. Фото: Getty Images

У юності Ерік займався водним поло, проте вирішив пов’язати своє життя не зі спортом, а з акторським ремеслом. Це сталося після того, як він узяв участь у шкільній постановці п’єси Артура Міллера "Всі мої сини".

Ерік Дейн у серіалі "Анатомія пристрасті". Фото: Getty Images

У 1993 році Дейн переїхав до Лос-Анджелеса, де спочатку почав зніматися в епізодичних ролях у серіалах. Серед його найвідоміших проектів — серіали "Анатомія пристрасті", "Зачаровані", "Ейфорія" та інші. Також він знявся у фільмах: "Люди Ікс: Остання битва", "Відкрита вода 2: Дрейф", "День святого Валентина", "Бурлеск" та інші.

Ерік Дейн у серіалі "Зачаровані"

У 2004 році Ерік одружився з акторкою Ребеккою Гейхарт. У пари є двоє дочок — Біллі Бітріс (2010 р. н.) і Джорджія Джеральдін (2011 р. н.). У 2022 році актори збиралися розлучитися, проте страшний діагноз Дейна згуртував пару і вони залишилися подружжям.

Ерік Дейн та його дружина Ребекка Гейхарт. Фото: Getty Images

Що відомо про хворобу Еріка Дейна?

У квітні 2025 року актор публічно оголосив про діагноз бічного аміотрофічного склерозу (ALS, хвороба Лу Геріга), пише Good Morning America. Це невиліковне та прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке вражає нерви в головному та спинному мозку, що призводить до втрати контролю над м’язами.

Так Ерік Дейн виглядав улітку 2025 року. Фото: Getty Images

Перші симптоми у Дейна почалися близько півтора року тому зі слабкості у правій руці. Дев’ять місяців він проходив діагностичні обстеження та тестування до встановлення остаточного діагнозу. У жовтні 2025 року стало відомо, що стан актора серйозно погіршився.

Як виявилося, тепер Ерік втратив здатність ходити та переміщається в кріслі колісному. А нещодавно актор розповів, що не зміг приїхати на премію "Еммі", бо йому робили операцію.

Ерік Дейн у жовтні 2025 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про репера P.Diddy, який отримав тюремний термін. До скандалів він був мільярдером.