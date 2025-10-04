Звезда сериалов из 2000-х больше не может ходить: что известно о неизлечимом диагнозе актера Эрика Дэйна

Актер тяжело болен и передвигается в инвалидном кресле

Эрик Дэйн — американский киноактер и звезда сериалов из нулевых, который в свое время покорил зрителей по всему миру. Среди его ключевых ролей — сериалы "Зачарованные", "Анатомия страсти", "Эйфория" и другие. Также он много снимался в полнометражных голливудских фильмах. В октябре 2025 стало известно, что у актера неизлечимая болезнь, из-за которой он больше не может ходить.

Что стоит знать:

У актера Эрика Дэйна диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (ALS)

Из-за прогрессирования болезни он потерял способность ходить и теперь передвигается в инвалидном кресле

Тяжелый диагноз в 2022 году сплотил Дэйна и его жену Ребекку Гэйхарт, которые планировали разводиться

"Телеграф" рассказывает, что известно о диагнозе Эрика Дэйна и как он сейчас выглядит.

Эрик Дэйн в молодости. Фото: Getty Images

Эрик Дэйн — краш из нулевых

Эрик Дэйн родился 9 ноября 1972 года в Сан-Франциско, сейчас ему 52 года. Актер имеет смешанное английско-немецкое и финско-еврейское происхождение, его отец был архитектором, а мама — домохозяйка.

Так актер выглядел в 2023 году до диагноза. Фото: Getty Images

В юности Эрик занимался водным поло, однако решил связать свою жизнь не со спортом, а с актерским ремеслом. Это случилось после того, как он поучаствовал в школьной постановке пьесы Артура Миллера "Все мои сыновья".

Эрик Дэйн в сериале "Анатомия страсти". Фото: Getty Images

В 1993 году Дэйн переехал в Лос-Анджелес, где начал сниматься в эпизодических ролях в сериалах. Среди его самых известных проектов — сериалы "Анатомия страсти", "Зачарованные", "Эйфория" и другие. Также он снялся в фильмах: "Люди Икс: Последняя битва", "Открытая вода 2: Дрейф", "День святого Валентина", "Бурлеск" и другие.

Эрик Дэйн в сериале "Зачарованные"

В 2004 году Эрик женился на актрисе Ребекке Гэйхарт. У пары есть двое дочерей — Билли Битрис (2010 г. р.) и Джорджия Джеральдин (2011 г. р.). В 2022 году актеры собирались развестись, однако страшный диагноз Дэйна сплотил пару и они остались супругами.

Эрик Дэйн и его жена Ребекка Гэйхарт. Фото: Getty Images

Что известно о болезни Эрика Дэйна?

В апреле 2025 года актер публично объявил о диагнозе бокового амиотрофического склероза (ALS, болезнь Лу Герига), пишет Good Morning America. Это неизлечимое и прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает нервы в головном и спинном мозге, что приводит к потере контроля над мышцами.

Так Эрик Дэйн выглядел летом 2025 года. Фото: Getty Images

Первые симптомы у Дэйна начались около полутора лет назад со слабости в правой руке. Девять месяцев он проходил диагностические обследования и тестирования до установления окончательного диагноза. В октябре 2025 года стало известно, что состояние актера серьезно ухудшилось.

Как оказалось, теперь Эрик потерял способность ходить и перемещается в инвалидном кресле. А недавно актер рассказал, что не смог приехать на премию "Эмми", потому что ему делали операцию.

Эрик Дэйн в октябре 2025 года

