У Паралімпійському селищі виявлено перший випадок зараження коронавірусом

Учасникам Паралімпіади доведеться битися ще й з коронавірусом.

У четвер, 19 серпня, в селищі Паралімпійських ігор у Токіо був виявлений перший випадок зараження на Covid-19. Про це повідомляє bbc.

За інформацією джерела, зараженим виявився не спортсмен і не місцевий житель. Організатори уточнили, що вже 70 осіб, пов’язаних з Паралімпіадою-2020, здали позитивний тест на коронавірус. В основному це підрядники і персонал.

Літні Паралімпійські ігри в Токіо стартують 24 серпня. У них візьмуть участь 4400 спортсменів із 160 країн світу. Через пандемію коронавірусу атлети будуть проходити щоденне тестування на Covid-19, а також дотримуватися строгих антикоронавірусних правил.

До слова, деякі жителі Японії незадоволені проведенням великих спортивних форумів в країні під час пандемії.

"Телеграф" нагадує, що збірна України неоднозначно виступила на Олімпійських іграх в Токіо. На змаганнях українці здобули 19 нагород, і лише одна з яких золота. Золоту медаль із Японії привіз народний депутат, борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал на Олімпійських іграх через фотографії українки і росіянки.