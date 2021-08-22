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Українська легкоатлетка виграла етап "Діамантової ліги" в США (відео)

Автор
М. Корнілов
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Українська легкоатлетка виграла етап "Діамантової ліги" в США (відео) Новина оновлена 22 серпня 2021, 10:48
Ірина Геращенко бере переможну висоту в Юджині

Ірина Геращенко виграла престижні змагання в США.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко, яка спеціалізується на стрибках в висоту, посіла перше місце на престижних змаганнях в американським Юджині.

На 9-му етапі "Діамантової ліги" українка після "перестрибки" вирвала перемогу у американки Вашті Каннінгем. 26-річна Геращенко повторила свій кращий результат в сезоні — 1,98 м. "Бронзу" в США здобула польська стрибунка у висоту Каміла Лічвінко (1,90 м). Ще одна українка Юлія Левченко також стрибнула на 1,90 м, але поступилася полячці за кількістю спроб, зайнявши почесне 4-е місце.

Відео переможного стрибка Ірини Геращенко — в огляді кращих моментів етапу "Діамантової ліги" в Юджині:

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Токіо Ірина Геращенко c результатом 1,98 м посіла четверте місце. "Бронзу" тоді здобула українка Ярослава Магучіх, яка стрибнула на 2,00 м, а перемогу здобула росіянка Марія Ласіцкене (2,04 м). До слова, Ласіцкене не пустили на етап "Діамантової ліги" в Юджині через відсутність американської візи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у зв’язку зі спільними фото Магучіх і Ласіцкене на Олімпіаді.

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