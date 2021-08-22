"Динамо" — "Десна": онлайн-трансляція матчу (відео)

"Динамо" прийме "Десну" в 5-му турі чемпіонату України.

У неділю, 22 серпня, столичне "Динамо" в рамках матчу 5-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2021/22 прийме лідера першості "Десну". Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок гри — о 21:30 за київським часом. У плеєрі нижче буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Переможець матчу "Десна" — "Динамо" одноосібно очолить першість країни за підсумками п’ятого туру.

Пряма відеотрансляція матчу 5-го туру УПЛ "Динамо" — "Десна" від FootballHub:

Додамо, що "Десна" і "Динамо" підходять до гри в якості лідерів чемпіонату України. Чернігівський клуб і зовсім здивував, вигравши перші чотири гри, а "Біло-сині" вже допустили одну осічку, зігравши сенсаційно внічию з "Інгульцем" в четвертому турі. До слова, з результатами і відеооглядами усіх матчів 4-го туру ЧУ можна ознайомитися у нас на сайті.

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