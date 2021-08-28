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"Він мені навіть одяг купував": борчиня, яка подарувала квартиру тренеру, пояснила свій вчинок

Автор
М. Корнілов
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"Він мені навіть одяг купував": борчиня, яка подарувала квартиру тренеру, пояснила свій вчинок Новина оновлена 28 серпня 2021, 12:50
Ірина Коляденко зі своїм тренером Володимиром Яременком

Ірина Коляденко розповіла, чому зважилася на такий вчинок.

Українська борчиня, бронзова медалістка Олімпіади в Токіо, Ірина Коляденко в інтерв’ю для obozrevatel прокоментувала своє рішення віддати подаровану державою квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

Ірина розповіла, що після того, як їй несподівано вручили сертифікат на житло, у неї "дозрів план", щоб віддячити своєму тренеру. Спортсменка таким чином хотіла сказати наставнику "Спасибі!" за його час, сили і роботу.

"За ніч у мене дозрів план. Я написала емоційний пост про те, що дарую квартиру тренеру. Мені захотілося це зробити", — заявила Ірина.

Крім того, Коляденко розповіла, що до Олімпіади їй не вистачало коштів, а іноді, Яременко навіть купував їй одяг.

"У моїй родині не було можливості підтримувати мене — повністю одягати. Я тягнула, як могла, і тренер все це бачив. І так — купував речі", — додала борчиня.

Крім того, Ірина розповіла, що нагороду від держави в 55 тисяч доларів вона вкладе в ремонт квартири, а також в свій розвиток.

"Телеграф" нагадує, що після того як Ірина подарувала квартиру своєму тренеру, влада Ірпеня вирішила вручити борчині ще одну.

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