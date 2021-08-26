"Добро повертається сторицею": українській борчині, що віддала квартиру своєму тренеру, подарували ще одну

Ірину Коляденко шокували черговим подарунком.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ірина Коляденко по приїзду в Україну отримала від місцевої влади в подарунок квартиру в Ірпені. Борчиня вирішила віддати житло своєму тренеру Володимиру Яременку. Після цього мер Ірпеня Олександр Маркушин передав ще одну житлоплощу для спортсменки. Про це повідомляє 5-й канал.

"Вирішили нашим містом і з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру для нашої Коляденко і показати приклад іншим громадам, що треба вирішувати подібні ситуації і вручати дві квартири", — заявив мер.

Таким чином і тренер, і сама спортсменка отримали житло від міста. Крім того, місцева влада допоможе Ірині та Володимиру з новосіллям, виділивши гроші на ремонт. Це питання розглянуть на сесії міської ради.

Нагадаємо, на літній Олімпіаді в Токіо, Ірина Коляденко завоювала "бронзу" в боротьбі у ваговій категорії до 62 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що борець і народний депутат Жан Беленюк пообіцяв розібратися в тренерському скандалі на Олімпіаді в Токіо, де деякі українські спортсмени залишилися без коучів.