Укр

"Добро возвращается сторицей": украинской борчихе, отдавшей квартиру своему тренеру, подарили еще одну

Автор
М. Корнилов
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Автор
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"Добро возвращается сторицей": украинской борчихе, отдавшей квартиру своему тренеру, подарили еще одну Новость обновлена 26 августа 2021, 11:47
Ирину Коляденко с почестями встретили в Ирпене

Ирину Коляденко шокировали очередным подарком.

Бронзовая призерша Олимпийских игр в Токио Ирина Коляденко по приезду в Украину получила от местных властей в подарок квартиру в Ирпене. Борчиха решила отдать жилье своему тренеру Владимиру Яременко. После этого мэр Ирпеня Александр Маркушин передал еще одну жилплощадь для спортсменки. Об этом сообщает 5-й канал.

"Решили нашим городом и с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам, что надо решать подобные ситуации и вручать две квартиры", — заявил мэр.

Таким образом и тренер, и сама спортсменка получили жилье от города. Кроме того, местные власти помогут Ирине и Владимиру с новосельем, выделив деньги на ремонт. Этот вопрос рассмотрят на сессии городского совета.

Напомним, на летней Олимпиаде в Токио, Ирина Коляденко завоевала "бронзу" в борьбе в весовой категории до 62 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что борец и народный депутат Жан Беленюк пообещал разобраться в тренерском скандале на Олимпиаде в Токио, где некоторые украинские спортсмены остались без коучей.

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