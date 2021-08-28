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"Динамо" — "Колос": пряма трансляція матчу (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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"Динамо" — "Колос": пряма трансляція матчу (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:48
"Динамо" — "Колос"

"Динамо" і "Колос" зіграють в 6-му турі чемпіонату України.

У суботу, 28 серпня, в Києві на НСК "Олімпійський" місцеве "Динамо" прийме "Колос" в рамках матчу 6-го туру чемпіонату України сезону 2021/22. У цій статті ближче до початку поєдинку в плеєрі нижче буде доступна пряма відеотрансляція гри. Зустріч почнеться — о 19:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 6-го туру УПЛ "Динамо" — "Колос" від FootballHub:

"Динамо" підходить до шостого туру чемпіонату України в якості лідера. Кияни набрали 13 очок, втративши 2 бали в грі з "Інгульцем" (1: 1). Колос, в свою чергу, набрав лише 5 очок в чотирьох іграх і знаходиться на 10-й позиції в турнірній таблиці УПЛ. Команді з Ковалівки потрібні балли, інакше про єврокубки в наступному сезоні говорити не доведеться.

Розсудить матч "Динамо" — "Колос" бригада рефері на чолі з Олександром Омельченком.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" в сезоні 2021/22 виступить в Лізі чемпіонів. Напередодні кияни дізналися результати жеребкування, а також і повний календар матчів групової стадії турніру. "Колос", в свою чергу, провалив єврокубкову кампанію, вилетівши з Ліги конференцій від "Шахтаря" (Караганда).

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