Казахстан — Україна: пряма відеотрансляція прес-конференції Петракова

Для Олександра Петракова матч з Казахстаном стане першим на посту наставника збірної України.

У вівторок, 31 серпня, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков дасть прес-конференцію, приурочену матчу кваліфікації на чемпіонат світу з Казахстаном. Про це повідомляє УАФ.

Захід розпочнеться о 17:00 за київським часом. На ньому і. о. головного тренера відповість на питання журналістів.

Матч Казахстан — Україна відбудеться в середу, 1 вересня, в Нур-Султані на "Астана Арені". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися гру в прямому ефірі в Україні, а також розповідав про шанси національної команди на успіх в цьому протистоянні.

Нагадаємо обидві збірні в європейському відборі на ЧС-2022 виступають в квартеті D разом з командами Франції, Боснії і Герцеговини та Фінляндії. "Жовто-сині" зіграли вже три поєдинки кваліфікації і набрали лише три очка. У своєму останньому матчі українці не зуміли обіграти саме Казахстан. Додамо, що після Євро-2020 нашу команду покинув Андрій Шевченко, а його місце в збірній зайняв Олександр Петраков, правда, поки з приставкою в.о.