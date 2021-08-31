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Казахстан — Україна: де і коли дивитися матч відбору на ЧС-2022

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Казахстан — Україна: де і коли дивитися матч відбору на ЧС-2022 Новина оновлена 31 серпня 2021, 10:48
Олександр Петраков на тренуванні збірної України

Збірна України проведе свою першу гру під керівництвом нового тренера.

У середу, 1 вересня, збірна України проведе виїзний поєдинок в рамках відбору на чемпіонат світу проти команди Казахстану. Зустріч відбудеться в Нур-Султані на "Астана Арені", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні гру покажуть відразу кілька телеканалів.

Стежити за ходом матчу Казахстан — Україна в прямому ефірі можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Крім того, пряма трансляція зустрічі буде доступна на онлайн-платформах oll.tv і megogo (потрібна підписка , — прим. ред.). "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, в рамках якого у нас на сайті в оперативному доступі з’являться відео голів та кращих моментів.

Збірна України виступає у відборі на ЧС-2022 в групі D разом з командами, Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстаном. У стартових трьох турах українці здобули три очка, а в своєму останньому матчі примудрилися зіграти внічию вдома з Казахстаном. До слова, керувати збірною в гостьовій зустрічі буде новий головний тренер — Олександр Петраков.

Турнірне становище команд в групі D
Турнірне становище команд в групі D

Раніше "Телеграф" повідомляв про букмекерських розкладах напередодні матчу.

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