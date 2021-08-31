Українка Мерешко розділила світовий рекорд з китаянкою на Паралімпіаді в Токіо

Єлизавета Мерешко показала третій результат, але встановила світовий рекорд в своєму класі.

Українська плавчиха Єлизавета Мерешко встановила світовий рекорд на Паралімпіаді в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному запливі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S7 українка, яка представляє клас S6, зуміла завоювати бронзову медаль, показавши однаковий час (1:11.07) разом з китаянкою Цзян Юйянь. Цей результат став світовим рекордом в класі S6. Перемогу в запливі здобула італійка Джулія Терці (1:09.21 — паралімпійський рекорд), а "срібло" виграла американка Маккензі Коуан (1:10.22).

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Результати фінального запливу на 100 м вільним стилем у класі S7 на Паралімпіаді в Токіо:

Результати фінального запливу на 100 м вільним стилем у класі S7 на Паралімпіаді в Токіо

Крім того, збірна України здобула "бронзу" у змішаній естафеті 4x100 м вільним стилем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські плавці знову зібрали урожай медалей в Токіо. Андрій Трусов переміг у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S7, Максим Кріпак зі світовим рекордом став семиразовим паралімпійських чемпіоном, а Максим Веракса і Василь Крайник завоювали "срібло" і "бронзу" в стартових запливах 7-го змагального дня, 31 серпня, на Паралімпіаді в Токіо.