Українські паралімпійці зібрали урожай медалей в Токіо
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Українські паралімпійці демонструють видатні результати в Японії.
У четвер, 2 вересня, в дев’ятий змагальний день на Паралімпійських іграх в Токіо українські спортсмени здобули чимало нагород. Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.
У забігу на 100 метрів серед жінок в класі Е12 (порушення зору) українка Оксана Ботурчук фінішувала другою, здобувши срібну медаль.
Український плавець Антон Коль виграв "срібло" в запливі на дистанції 50 метрів на спині в класі S1, а українець Денис Остапченко виграв бронзу в фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S3.
"Срібло" у настільному тенісі (клас — 8) здобув український дует Віктор Дідух/Максим Миколенко.
Українець Олексій Денисюк став бронзовим призером у кульовій стрільбі з пістолета з 25 метрів (клас SH1).
Всього на рахунку паралімпійської збірної України 84 медалі (20 золотих, 39 срібних, 25 бронзових) і п’яте місце в загальному медальному заліку.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в 9-й день Ігор українка Єлизавета Мерешко виграла свою п’яту медаль в Токіо, а плавець Максим Кріпак став дев’ятикратним паралімпійських чемпіоном. Крім того, в ранковій сесії змагань українці здобули два "золота" в легкій атлетиці.
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